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Těžký týden
2 podcasty
Satirický pořad věnující se české politice
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Zeitgeist
Bolsonaro, nebo Lula? V Brazílii přibývá lidí hledajících ve volbách souboj Boha s ďáblem
Štěpán Sedláček20. 10. 2026
Co když se Česko rozpadne a moc převezmou zbrojaři, agromagnáti a gangy?
AI začíná tvořit samu sebe. A poraženým v závodě USA s Čínou může být lidstvo
Štěpán Sedláček22. 9. 2026
Méně Hitlera, více Bismarcka. Proč nejen na východě Německa vede v průzkumech AfD
Štěpán Sedláček1. 9. 2026
Vládneme, nerušit
Dělníci kultury
Tekutá společnost
Ženy XYZ
Podceňované, krvelačné, schopné. Jak vládly královny?
Silvie Lauder, Markéta Plíhalová, Clara Zanga7. 10. 2026
Ty mlč a buď hezká. Opravdu ženy mluví více než muži?
Silvie Lauder, Markéta Plíhalová, Clara Zanga30. 9. 2026
Princezny bojovnice, velekněžky, písařky. Vědkyně mění pohled na roli žen ve starém Egyptě
Silvie Lauder12. 8. 2026
(Ne)bezpečí Ondřeje Kundry
Veřejné debaty
1 hodina 40 minut
Respektování - proč se občanská společnost bouří proti vládě
Respekt29. 4. 2026
1 hodina 12 minut
Pro Fica jsou maďarské volby pohroma. Zato Babiš odepsal Orbána už mnohem dřív
Tomáš Brolík23. 4. 2026
Čtení s Respektem
1 hodina 32 minut
Obnažení umělou inteligencí. Jak se změní člověk v éře mesiášů z křemíku?
Štěpán Sedláček29. 1. 2026
1 hodina 2 minuty
Šimečka: V diktatuře přesně víte, čemu čelíte. Být statečný v demokracii je složitější
Štěpán Sedláček18. 12. 2025
1 hodina 9 minut
Praha za časů bytové krize. Jak město před sto lety stavělo nouzové kolonie
Štěpán Sedláček9. 12. 2025
Československý podcast
1 hodina 24 minut
Nepovládne Babiš, kterého znáte z minulé vlády. Bude v koalici s lidmi horšími než jsou někteří Ficovi
Erik Tabery, Martin M. Šimečka, Denník N, Matúš Kostolný, šéfredaktor Denníka N29. 11. 2025
Na tripu popkulturou s Petrem A. Bílkem
Redakční kuchyňka
Jindřiška Bláhová: V české kinematografii je hodně talentovaných lidí
Erik Tabery11. 8. 2025
1 hodina 10 minut
Jaroslav Spurný: Ve vazbě mi došlo, že jsem svobodný člověk a že mě nezlomí
Erik Tabery28. 7. 2025
Silvie Lauder: Není bulvárních témat, je jen bulvární zpracování
Erik Tabery30. 6. 2025