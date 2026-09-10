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11. 10. 202658 minut

Volební analýza: Propad vládních stran, růžové tsunami a vítězný Grolich

Speciální díl podcastu Vládneme, nerušit s Kristýnou Jelínkovou, Evou Soukeníkovou, Filipem Zelenkou a Ondřejem Kundrou.

Filip Zelenka
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Ondřej Kundra
,
Eva Soukeníková
,
Kristýna Jelínková
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Senátní a komunální volby odhalily několik posunů na české politické scéně a to napříč spektrem. Vládní strany ANO, SPD a Motoristé sobě utrpěly řadu špatných výsledků, nejsilnější vládní strana oslabila ve většině krajských měst. Na druhou straně spektra, tedy v opozičním táboře, se zase na čele pelotonu definitivně usídlilo hnutí STAN, které dokázalo vyhrát volby v Praze i v Brně. Jak se to Starostům podařilo? Co může znamenat úspěch v prvním kole senátních voleb předsedy lidovců Jana Grolicha? O tom se ve speciálním díle podcastu Vládneme, nerušit bavili Kristýna Jelínková, Eva Soukeníková, Filip Zelenka a Ondřej Kundra.

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Vládneme, nerušit

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