0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak Babiš pomohl na svět lídrovi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
17. 10. 202649 minut

Zradikalizuje Babiše „katastrofální výsledek“? Analýza senátních voleb

O výsledku druhého kola senátních voleb s Filipem Zelenkou, Kristýnou Jelínkovou, Evou Soukeníkovou a Ondřejem Kundrou v podcastu Vládneme, nerušit

Filip Zelenka
,
Kristýna Jelínková
,
Eva Soukeníková
,
Ondřej Kundra
Chcete nás vidět v Google nahoře? Přidejte si Respekt.cz jako oblíbený zdroj

Druhé kolo senátních voleb má jasné výsledky, vládní hnutí ANO totiž nezískalo ani jeden mandát a naopak opoziční síly v podobě hnutí STAN a ODS obhájily své pozice. Při volbách se ale neopakoval trend z loňských sněmovních voleb, kdy voliči vyslali mezi zákonodárce rekordní množství žen, do horní komory se dostala z 27 kandidátů pouze jediná žena. Jak se promění dynamika vysoké politiky? Je STAN definitivně lídr opozice? A jak zareaguje na špatný volební výsledek Andrej Babiš? O tom se v podcastu Vládneme, nerušit bavili Filip Zelenka, Kristýna Jelínková, Eva Soukeníková a Ondřej Kundra.

Mohlo by vás zaujmout:

Tohle není NE pro hnutí ANO. To je K. O.

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Vládneme, nerušit

89 článků
89 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články