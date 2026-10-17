Zradikalizuje Babiše „katastrofální výsledek“? Analýza senátních voleb
O výsledku druhého kola senátních voleb s Filipem Zelenkou, Kristýnou Jelínkovou, Evou Soukeníkovou a Ondřejem Kundrou v podcastu Vládneme, nerušit
Druhé kolo senátních voleb má jasné výsledky, vládní hnutí ANO totiž nezískalo ani jeden mandát a naopak opoziční síly v podobě hnutí STAN a ODS obhájily své pozice. Při volbách se ale neopakoval trend z loňských sněmovních voleb, kdy voliči vyslali mezi zákonodárce rekordní množství žen, do horní komory se dostala z 27 kandidátů pouze jediná žena. Jak se promění dynamika vysoké politiky? Je STAN definitivně lídr opozice? A jak zareaguje na špatný volební výsledek Andrej Babiš? O tom se v podcastu Vládneme, nerušit bavili Filip Zelenka, Kristýna Jelínková, Eva Soukeníková a Ondřej Kundra.
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