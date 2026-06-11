6. 11. 202647 minut
Střet zájmů, vyhazovy v Krkonoších, nové daně. Co vláda prosazuje, když protestujete
Vládneme, nerušit #85: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou
Českem hýbou protesty a stávka proti zrušení koncesionářských poplatků. Jenže změna financování České televize a Českého rozhlasu zastínila několik důležitých kroků, které vláda Andreje Babiše prosadila (či se k tomu chystá). Podcast Vládneme, nerušit tak tentokrát dává pozornost krokům, které se v posledních týdnech - a zejména od soboty 24. října - dějí.
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Podcast je součástí série
Vládneme, nerušit
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