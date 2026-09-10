Vidí Babiš nebezpečí v Grolichovi? A další zásadní okamžiky předvolební kampaně
Vládneme, nerušit #81: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou
Hejtman Jan Grolich dostává v posledních týdnech předvolební kampaně značnou dávku pozornosti od předních osobností hnutí ANO, jeho jméno začal zmiňovat i sám premiér Andrej Babiš. Obává se nejsilnější vládní hnutí jeho možného úspěchu? Volební kampaň před komunálními a senátními volbami naznačila i odpovědi na další důležité politické otázky: bude chtít liberální hnutí STAN vládnout s liberály? Potvrdí Motoristé sobě svojí pozici v české politice? A v jaké formě je současná ODS? O tom mluvili v dalším díle podcastu Vládneme, nerušit Kristýna Jelínková, František Trojan a Filip Zelenka.
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