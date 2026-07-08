Redakce
Jan H. Vitvar
vedoucí kulturní rubriky
Tři roky pracoval jako výtvarný kritik v MF DNES, dva roky řídil kulturní rubriku týdeníku Nedělní svět. Autor knih Antonín Vitvar. 20 let na Jawě a Nortonu, David Černý. Fifty Licks a Umění, kterému nikdo nerozumí. Laskavý člověk, vynikající kuchař, báječný kamarád a obětavý partner. Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK, jeho vášní je umění a sport. Členem redakce Respektu je od září 2006. Pracuje jako vedoucí kulturní rubriky.
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