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Redakce

Jan H. Vitvar

vedoucí kulturní rubriky

Tři roky pracoval jako výtvarný kritik v MF DNES, dva roky řídil kulturní rubriku týdeníku Nedělní svět. Autor knih Antonín Vitvar. 20 let na Jawě a Nortonu, David Černý. Fifty Licks a Umění, kterému nikdo nerozumí. Laskavý člověk, vynikající kuchař, báječný kamarád a obětavý partner. Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK, jeho vášní je umění a sport. Členem redakce Respektu je od září 2006. Pracuje jako vedoucí kulturní rubriky.

20let v Respektu

2371napsaných článků

Všechny publikované články

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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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