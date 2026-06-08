Redakce
Marek Švehla
vedoucí rubriky Komentáře
Narodil se v Jindřichově Hradci, dětství prožil v Třeboni. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, po studiu se živil jako zkušební technik a dělník nebo cestoval. V Respektu pracuje od září 1994 jako reportér, později jako komentátor. V letech 2005–2006 byl šéfredaktorem. Nyní vede rubriku komentářů. V roce 2011 získal Fulbrightovo stipendium. Píše o české a zahraniční politice, historii, problematice životního prostředí nebo dopravy. Je také autorem zahraničních reportáží (především z Asie). Napsal knihu Magor a jeho doba o životě Ivana Martina Jirouse, která získala Magnesii Literu za objev roku a Knihu roku Lidových novin.
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