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Redakce

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Narodil se v Jindřichově Hradci, dětství prožil v Třeboni. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, po studiu se živil jako zkušební technik a dělník nebo cestoval. V Respektu pracuje od září 1994 jako reportér, později jako komentátor. V letech 2005–2006 byl šéfredaktorem. Nyní vede rubriku komentářů. V roce 2011 získal Fulbrightovo stipendium. Píše o české a zahraniční politice, historii, problematice životního prostředí nebo dopravy. Je také autorem zahraničních reportáží (především z Asie). Napsal knihu Magor a jeho doba o životě Ivana Martina Jirouse, která získala Magnesii Literu za objev roku a Knihu roku Lidových novin.

32let v Respektu

2911napsaných článků

Autor: foto: Milan Bureš

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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

David Němec

grafik

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