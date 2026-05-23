Havlův odkaz a prázdné fráze Tomáše Sedláčka
Krize kolem prezidentovy knihovny si zaslouží lepší vysvětlení, než jaké nabízí její ředitel
Když byl Tomáš Sedláček vybrán před rokem do funkce ředitele Knihovny Václava Havla, vypadalo to jako trefa. Kdo jiný než člověk, který se stal v pětadvaceti Havlovým poradcem, díky svým originálním pohledům na ekonomii figuruje v žebříčcích nejvlivnějších mozků Evropy, k Havlovým názorům se nikdy nepřestal hlásit a je těžko přehlédnutelnou personou, by měl takovou práci dostat? Teď se však zkoprnělé havlovské publikum dozvídá, že knihovna je po roční práci tohoto snového ředitele v těžké krizi. Zaměstnanci dávají hromadnou výpověď, klíčoví donoři ruší smlouvy a není jasné, co bude dál. A nejen s kancelářemi, knihovnou a diskusním sálem v centru Prahy, ale i s odkazem Václava Havla samotného.
Žádné srovnání
Co je vlastně v sázce? Místo zvané Knihovna Václava Havla má možná daleko k podobným institucím amerických prezidentů, v nichž se první český prezident trochu viděl, po dvaceti letech fungování se však stala vyhledávaným prostorem pro lidi, kteří mají nějaký vztah k Havlovi a zajímají se o svět kolem sebe víc než jen jako pasivní diváci televizních zpráv. V knihovně se bádá, čte a diskutuje (občas s moderátorskou účastí lidí z Respektu). Určitě by šlo bádat, číst a diskutovat lépe a častěji, případně s účastí barvitějšího publika nebo kritičtějších hlasů. Zároveň v Praze není mnoho jiných institucí, kde by se mohl zájemce setkat s lepšími diskusemi o Ukrajině, Evropské unii a dalších klíčových tématech této doby. Nebo kde by se rozebíraly otázky české minulosti včetně bytostně havlovských témat, nejnověji se bude diskutovat o odpovědnosti.
Zásluhu na tom má samozřejmě síla Havlova myšlenkového odkazu, ale i armáda jeho přátel z disentu či politiky, kteří odkazu dobře rozumějí a cítí k němu cosi jako odpovědnost. Knihovna navíc vypadá velmi civilně a sídlí na dobrém místě v centru města. To vše jsou důvody, proč momentálně v českých poměrech a ve svém „žánru“ nesnese srovnání. Druhý prezident Václav Klaus provozuje svůj institut, kde spíš dělá politiku (aktuálně ohnivou kritikou Sudetoněmeckého sněmu v Brně), případně pro ni vychovává talenty, jak můžeme vidět na ministrovi zahraničí Petru Macinkovi. Miloš Zeman provozuje cosi jako poradenskou a lobbistickou kancelář, kam si chodí jeho názoroví přívrženci z politiky pro rady.
