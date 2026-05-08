Redakce
Pavel Turek
redaktor
Ačkoli získal doktorát v oboru teorie fotografické a multimediální tvorby, ze všeho nejvíc je zřejmě hudební publicista. Jistý, pro něj formativní, čas se podílel na chodu časopisu Živel. V průběhu let pak publikoval třeba v Rock & Popu, Reflexu nebo časopise Fotograf. Spolupracoval s Radiem Wave. Spoluzakládal obrazový magazín Komfort. V letech 2007–2009 pracoval pro server Aktuálně.cz. Externě vyučuje na katedře žurnalistiky pražské Fakulty sociálních věd UK a o popkultuře chodí přednášet na UMPRUM. Členem redakce Respektu se stal 1. dubna 2010.
16let v Respektu
2008napsaných článků