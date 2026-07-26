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Kultura26. 7. 20263 minuty

Album týdne: Ve své samotě nejste sami – Tricky vydal bolestivé album o žití s duchy vlastní minulosti

Pavel Turek

Bolest je dost možná nejopakovanějším slovem v jeho textech. Je to stav, který se podobá zakletí nebo zkamenění. Izoluje člověka ode všeho a ode všech. Tricky z této pozice napsal drtivou většinu svých písní, počínaje debutem Maxinquaye z roku 1995 a ani novinka Different When It’s Silent není výjimkou. Po temném útržkovitém albu Fall to Pieces (2020) se jedná o druhou nahrávku, kterou natočil po smrti své dcery. Rodičovské truchlení zatížené pocity těžké ztráty prostupuje všechny tři úvodní písně I Still See Me There, I’m Yours a Be Still In the Pain. „Pořád se tam vidím. S tebou. Jsi všude. Nenechávej mě tady,“ zní prosebně v první jmenované.

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