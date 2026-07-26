Pět českých zpráv
Pád vrtulníku
V Náměsti nad Oslavou ve čtvrtek havaroval armádní vrtulník UH-1Y Venom, ve kterém v té době bylo přítomno pět osob. Jeden člověk havárii, která se odehrála při rutinním výcviku, nepřežil, další čtyři osoby byly zraněny. Nehoda se odehrála na uzavřeném vojenském letišti, její příčiny zatím nejsou známé, celou věc bude teprve vojenská policie vyšetřovat. Česká armáda vrtulníky Venom používá od roku 2019, další stroje by měla dostat armáda k dispozici v dalších dvou letech od Spojených států za pomoc Ukrajině.
Zásah na magistrátu
Policie po zásahu na pražském magistrátu začala stíhat šest lidí a dvě firmy. Podle policie jde o organizovanou zločineckou skupinu, která se měla dopustit korupce, praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Server Novinky.cz uvedl, že zásah cílil na magistrátní odbor pozemních komunikací a drah.
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