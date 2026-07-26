Pět světových zpráv
Dohoda se Saúdy
Americký prezident Donald Trump schválil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií pro civilní využití jádra na dalších 30 let. Dohodu chce předložit Kongresu, pro který ale nebude snadné ji zablokovat. Zdroje amerických médií se shodují, že dohoda neobsahuje omezení pro obohacování uranu či opětovného zpracování použitého jaderného paliva, což by mohlo vyvolat obavy ohledně jaderné proliferace.
Francouzské děti nebudou smět na sociální sítě
Francie se stane první zemí Evropské unie, která zakáže přístup na sociální sítě dětem mladším 15 let. Nový zákon schválil parlament a prezident Emmanuel Macron chce, aby začal platit už od září. Od tohoto termínu si děti do 15 let nebudou moci zakládat nové účty, stávající účty mají být zrušeny od ledna 2027. Ověřování věku budou zajišťovat samotné platformy, jako jsou TikTok, Instagram či Snapchat. Cílem opatření je chránit děti před negativními dopady sociálních sítí na duševní zdraví. Výjimku dostanou vzdělávací weby a on-line encyklopedie. Francie tak reaguje na rostoucí obavy z vlivu sociálních sítí na mladistvé a může se stát vzorem pro další evropské státy, které podobná pravidla zvažují.
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