Kontakty
Týdeník Respekt byl založen v listopadu 1989 skupinou samizdatových novinářů. Profiluje se jako liberální, kritické médium, které věří ve svobodu lidského ducha a nutnost pochybovat při jejím každodenním naplňování.
Zákaznická podpora (předplatné): po–pá 7.30–15h, Monika Dlouhá, tel. 211 154 454 (732 441 068), [email protected], predplatne.respekt.cz.
Adresa redakce: Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1
E-mail: [email protected]
E-mail na jednotlivé pracovníky: [email protected]
Web: www.respekt.cz
Šéfredaktor: Erik Tabery
Manažerka redakce: Radka Fuksová, tel. 211 154 455
Zástupci šéfredaktora: Tomáš Brolík, Ondřej Kundra
Editoři: Martin Kontra, Pavel Kroulík (vedoucí editor webu), Ivan Lamper, Petr Třešňák
Redakce vydání: Naďa Buchtová, Kateřina Mázdrová (vedoucí)
Art directorka: Monika Přerostová
Grafik: David Němec
Obrazová redaktorka: Kateřina Malá Komárková
Komentáře: Marek Švehla
Fokus: Magdaléna Fajtová, Petr Horký, Kristýna Jelínková, Silvie Lauder, Tomáš Lindner (vedoucí rubriky svět), Dominika Perlínová, Markéta Plíhalová (vedoucí rubriky společnost), Eva Soukeníková, Jaroslav Spurný, Ivana Svobodová, František Trojan (vedoucí rubriky politika), Martin Uhlíř, Clara Zanga, Filip Zelenka
Rozhovor: Kateřina Mázdrová
Kultura: Jindřiška Bláhová, Pavel Turek, Jan H. Vitvar (vedoucí)
Jazyková redakce: Petra Švehlová (vedoucí), Barbora Vilímová
Fotografové: Milan Jaroš, Matěj Stránský
Podcast: Barbora Kroužková, Zuzana Machálková, Štěpán Sedláček
Sociální sítě: Jolana Tesárková
On-line vydání: Zdeněk Lébl
-
Vydavatel: Respekt Media a.s., IČO 19791712, DIČ: CZ19791712
Ředitel vydavatelství: Pavel Volčík
Ředitel digitálu: Michal Ischia
Inzerce:
Vedoucí obchodního oddělení: Zuzana Kučera Vlnasová, tel. 777 323 083, [email protected], [email protected]
Obchodní manažerka: Denisa Motalová, tel. 774 254 565, [email protected]
Marketing: Karolína Kučerová
E-shop: predplatne.respekt.cz, obchod.respekt.cz, tel. 211 154 454
Bankovní spojení: 330028604/0300 (ČSOB), IBAN CZ44 0300 0000 0003 3002 8604
Tiskne: Triangl, a.s.
Rozšiřují: PNS, Česká pošta, Monitor, PressMedia, MediaCall.
Registrace: evidenční číslo MK ČR E 5197, ISSN 0862–6545 (Respekt), ISSN 1801–1446 (respekt.cz)
© Respekt Media a.s.