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Týdeník Respekt byl založen v listopadu 1989 skupinou samizdatových novinářů. Profiluje se jako liberální, kritické médium, které věří ve svobodu lidského ducha a nutnost pochybovat při jejím každodenním naplňování.

Zákaznická podpora (předplatné): po–pá 7.30–15h, Monika Dlouhá, tel. 211 154 454 (732 441 068), [email protected]predplatne.respekt.cz.  

Adresa redakce: Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1

E-mail na jednotlivé pracovníky: [email protected]

Šéfredaktor: Erik Tabery

Manažerka redakce: Radka Fuksová, tel. 211 154 455

Zástupci šéfredaktora: Tomáš Brolík, Ondřej Kundra

Editoři: Martin Kontra, Pavel Kroulík (vedoucí editor webu), Ivan Lamper, Petr Třešňák

Redakce vydání: Naďa Buchtová, Kateřina Mázdrová (vedoucí)

Art directorka: Monika Přerostová

Grafik: David Němec

Obrazová redaktorka: Kateřina Malá Komárková

Komentáře: Marek Švehla

Fokus: Magdaléna Fajtová, Petr Horký, Kristýna Jelínková, Silvie Lauder, Tomáš Lindner (vedoucí rubriky svět), Dominika Perlínová, Markéta Plíhalová (vedoucí rubriky společnost), Eva Soukeníková, Jaroslav Spurný, Ivana Svobodová, František Trojan (vedoucí rubriky politika), Martin Uhlíř, Clara Zanga, Filip Zelenka

Rozhovor: Kateřina Mázdrová

Kultura: Jindřiška Bláhová, Pavel Turek, Jan H. Vitvar (vedoucí)

Jazyková redakce: Petra Švehlová (vedoucí), Barbora Vilímová

Fotografové: Milan Jaroš, Matěj Stránský

Podcast: Barbora Kroužková, Zuzana Machálková, Štěpán Sedláček

Sociální sítě: Jolana Tesárková

On-line vydání: Zdeněk Lébl

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Vydavatel: Respekt Media a.s., IČO 19791712, DIČ: CZ19791712

Ředitel vydavatelství: Pavel Volčík

Ředitel digitálu: Michal Ischia

Inzerce:
Vedoucí obchodního oddělení: Zuzana Kučera Vlnasová, tel. 777 323 083, [email protected], [email protected]
Obchodní manažerka: Denisa Motalová, tel. 774 254 565, [email protected]

Marketing: Karolína Kučerová

E-shop: predplatne.respekt.czobchod.respekt.cz, tel. 211 154 454

Bankovní spojení: 330028604/0300 (ČSOB), IBAN CZ44 0300 0000 0003 3002 8604

Tiskne: Triangl, a.s.

Rozšiřují: PNS, Česká pošta, Monitor, PressMedia, MediaCall.

Registrace: evidenční číslo MK ČR E 5197, ISSN 0862–6545 (Respekt), ISSN 1801–1446 (respekt.cz)

© Respekt Media a.s.

Autorská práva vykonává vydavatel. Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem, mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.