Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné tištěných a elektronických titulů mediálního domu Respekt Media a.s.
Platné od 4. 10. 2023
1. Obecná ustanovení
1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi zákazníkem tištěných i digitálních periodik, příp. jiných souvisejících produktů a služeb (dále jen „zákazník“) a společností Respekt Media, a.s., IČ: 19791712, se sídlem: Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 28395 (dále jen „vydavatel“) při zpřístupnění obsahu periodik vydavatele formou předplatného, ať již v tištěné či digitální podobě, nebo při užívání produktů a služeb prostřednictvím sítě Internet. VOP se nevztahují na objednávky produktů a služeb prostřednictvím digitálních aplikací partnera vydavatele, takové objednávky se řídí podmínkami konkrétní aplikace.
1.2. Kontakt na vydavatele: Respekt Media, a.s., Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, e-mail: [email protected], tel.: +420 211 154 454.
1.3. Zákazník je spotřebitelem, jestliže je fyzickou osobou, která s vydavatelem uzavírá smlouvu nebo jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
1.4. Ceník předplatného je součástí VOP, přičemž aktuálně platné ceny tištěných a digitálních služeb, případně jiných souvisejících produktů a služeb vydavatele jsou dostupné na https://predplatne.respekt.cz, příp. na jiné adrese určené vydavatelem.
2. Uzavření smlouvy
2.1. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky, a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je.
2.2. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
2.3. Vydavatel není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. n) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).
2.4. Po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě objednávky bude smlouva uložena u vydavatele. Jsou-li k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky komunikace, informuje vydavatel zákazníka o tom, že uzavřená smlouva je v případě vyplnění formuláře umístěného na internetových stránkách vydavatele archivována v elektronické podobě; v případě uzavření smlouvy prostřednictvím telefonického hovoru je smlouva, resp. hlasový souhlas, rovněž archivován.
3. Objednání předplatného
3.1. Vznik předplatného
3.1.1. Smlouva o předplatném vzniká buď prvním doručením objednaného vydání periodika/produktu nebo zpřístupněním elektronické verze periodika/obsahu zákazníkovi dodaného na základě objednávky předplatného ze strany zákazníka u vydavatele, nebo úhradou objednaného předplatného na účet vydavatele, podle toho, který okamžik nastane dříve.
3.1.2. Objednávku předplatného lze učinit prostřednictvím e-shopu vydavatelství Respekt Media nacházejícího se na stránkách https://predplatne.respekt.cz, příp. na jiné adrese určené vydavatelem, nebo zasláním objednávky:
- na adresu Respekt Media, a.s., oddělení předplatného, Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1,
- e-mailem na: [email protected],
- prostřednictvím telefonátu na číslo: +420 211 154 454 nebo na jiné k tomu určené telefonní číslo vydavatele. Objednávka může být sjednána rovněž individuálně.
3.1.3. V případech určených vydavatelem lze objednávku předplatného či doručení/zpřístupnění jednoho vydání učinit prostřednictvím SMS zprávy v pevně daném tvaru odeslané na vydavatelem uvedené telefonní číslo. SMS zprávu lze odesílat jen v rámci sítí operátorů ČR. Smlouva o předplatném je v tomto případě považována za uzavřenou na dobu určitou, tj. na dobu objednaného předplatného či do doby doručení/zpřístupnění jednoho vydání.
3.1.4. Zákazník je povinen uvést v objednávce pravdivé údaje, a to v tomto rozsahu (pokud není ve zvláštních ujednáních mezi vydavatelem a zákazníkem stanoveno jinak):
- Fakturační adresa a doručovací adresa (v případě, že není totožná s fakturační adresou);
- Příjmení a jméno / název firmy;
- Ulice a číslo domu;
- PSČ a obec;
- Telefon, e-mail;
- IČ, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu, příp. spojové číslo (SIPO);
- Název periodika/produktu/obsahu a počet kusů jednotlivého vydání nebo přístupů v případě digitálního předplatného;
- Způsob platby: bankovní převod, platební karta či jiným způsobem, který je vydavatelem umožněn;
- Frekvence plateb v závislosti na délce předplaceného období: měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční, příp. informace, že jde o jednorázovou platbu při objednání pouze určitého vydání periodika;
- V případě učinění objednávky písemně též i podpis nebo razítko.
3.1.5. Tituly nelze doručovat na P. O. BOX a modré schránky.
3.1.6. Smlouva o předplatném je uzavřena na dobu neurčitou, není-li uvedeno jinak.
3.1.7. Předplaceným obdobím se rozumí období, po které budou zákazníkovi dodávány objednané a zaplacené výtisky nebo elektronické verze periodik/obsahu poskytovaného vydavatelem. Ve vydavatelem stanovených případech je zákazník rovněž oprávněn objednat si pouze určitý výtisk/vydání periodika nebo jednorázové zpřístupnění elektronického periodika/ obsahu periodika (dále jen „jednorázové předplatné“). Vydavatel před skončením předplaceného období opakovaně upozorní zákazníka na blížící se konec předplaceného období.
3.1.8. Vydavatel potvrdí zákazníkovi přijatou objednávku tím, že zákazníkovi zašle potvrzení objednávky, potvrzení o zaplacení, fakturu – daňový doklad, nebo proforma fakturu (dále jen „doklad“) s vyznačenými údaji o předplatném.
3.1.9. U vybraných produktů vydavatel po potvrzení přijaté objednávky odešle na e-mailovou adresu zákazníka informace o zakoupeném produktu a předplatném, jeho výhodách a službách spojených se zakoupeným předplatným, včetně informací o mobilní aplikaci a příp. aktivačních kódech audioverze zakoupeného produktu. Vydavatel zašle na e-mailovou adresu zákazníka též další podstatné informace bezprostředně související s objednávkou zákazníka. Pokud jsou součástí předplatného tištěná speciální vydání (tzv. speciály), odešle vydavatel na e-mailovou adresu zákazníka informaci o odeslání tištěného vydání speciálu na doručovací adresu zákazníka. Pokud jsou součástí předplatného digitální vydání speciálů, odešle vydavatel na e-mailovou adresu zákazníka odkaz na digitální vydání speciálu.
3.1.10. Doručování zahájí dodáním nejbližšího vydání, které bude následovat po uplynutí pěti pracovních dnů od obdržení objednávky, a to pokud nebude sjednáno pozdější datum doručování.
3.1.11. Je-li zákazník držitelem voucheru, který umožňuje bezplatné či zvýhodněné využití předplatného, je vydavatel oprávněn informovat zákazníka o blížícím se konci platnosti voucheru, příp. o prodloužení platnosti voucheru, a to e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu zákazníka. Toto ustanovení nezakládá právo zákazníka na poskytnutí voucheru nebo prodloužení jeho platnosti.
3.2. Změny v objednávce předplatného
3.2.1. Zákazník je povinen vydavateli neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li zákazník změny v údajích uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené (např. nedoručení dodávky tisku na novou adresu v případě tištěného předplatného, zastavení dodávek pro neidentifikovanou platbu předplatného, poukázání dobropisované částky na špatný účet, neplatnost dokladů kvůli chybným či neúplným údajům, nemožnost doručit digitální obsah pro neplatnou e-mailovou adresu apod.) a vydavatel v takovém případě neodpovídá za vady plnění.
3.2.2. V případě žádosti o dočasnou nebo trvalou změnu adresy, na níž je prováděno dodávání periodického tisku, musí zákazník sdělit veškeré nezbytné údaje vydavateli písemně na adrese jeho shora uvedeného sídla, telefonicky na zákaznické lince +420 211 154 454 nebo e-mailem na [email protected], přičemž změna je účinná ode dne určeného zákazníkem, každopádně nejdříve po uplynutí deseti pracovních dnů od doručení takové žádosti vydavateli.
3.2.3. Zákazník je oprávněn požádat vydavatele o přerušení doručování vydání tištěného či digitálního periodika na zákazníkem určenou dobu, nejdéle však na dobu tří měsíců. Vydavatel není povinen dodávku přerušit v případě, kdy by celková doba všech přerušení u tohoto zákazníka v průběhu jednoho kalendářního roku překročila šest měsíců. Vydavatel se zavazuje, že přeruší doručování periodika/produktu/obsahu v souladu s touto žádostí od nejbližšího možného termínu nebo od pozdějšího termínu určeného v žádosti. Přerušení doručování periodika, ať již v tištěné či digitální formě, není možné u smluv o předplatném sjednaných na dobu tří měsíců nebo na dobu kratší tří měsíců.
3.3. Platba za předplatné
3.3.1. Zákazník po doručení objednávky obdrží od vydavatele doklad, a to v elektronické formě, který je nutno uhradit ve lhůtě splatnosti na něm uvedené. Zákazník v této souvislosti vyjadřuje svůj souhlas s vystavováním a zasíláním zálohových proforma faktur a faktur ve formátu .pdf na e-mailovou adresu pro tento účel zákazníkem zvolenou. V případě, že zákazník nedisponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronického daňového dokladu, zasílaného ve formátu .pdf, je oprávněn požádat vydavatele o jeho zaslání v tištěné podobě.
3.3.2. Poslední den prvního měsíce předplaceného období je dílčím dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
3.3.3. Dojde-li k zahájení dodávek objednaných periodik, avšak zákazník neuhradí částku předplatného, vzniká tak vydavateli pohledávka za odebraná vydání/produkty/obsah za zákazníkem. V případě neuhrazení předplatného ve lhůtě splatnosti je vydavatel oprávněn od smlouvy odstoupit a dodávky objednaného vydání/produktu mohou být okamžitě ukončeny.
3.3.4. V případech, kdy je objednávka předplatného či doručení/zpřístupnění jednoho vydání učiněna prostřednictvím SMS zprávy v pevně daném tvaru, odeslané na vydavatelem uvedené telefonní číslo, je cena takovéhoto předplatného/vydání, a to včetně doručení na zákazníkem zadanou adresu, hrazena příchozí zpoplatněnou SMS dle ceníku vydavatele, který je dostupný na stránkách https://predplatne.respekt.cz, příp. na jiném místě určeném vydavatelem. Objednací SMS je zpoplatněna podle běžného tarifu příslušného mobilního operátora.
3.3.5. Vydavatel provádí správu předplatného, tj. přijímání objednávek, inkaso předplatného na interní účet vydavatele, upomínání pohledávek vydavatele z titulu neuhrazeného předplatného, vystavování faktur a jiných účetních a daňových dokladů včetně reklamací, změn, ukončení předplatného apod. ve smyslu těchto VOP. Vydavatel je oprávněn zasílat na e-mailovou adresu zákazníka upomínky a výzvy k zaplacení neuhrazených pohledávek vydavatele.
3.4. Speciální předplatné s rekurentní inkasní platbou
3.4.1. Pro speciální předplatné s rekurentní inkasní platbou platí zvláštní režim. Informace o tom, že se sjednává speciální předplatné s rekurentní inkasní platbou, je zákazníkovi dostupná před uzavřením objednávky. Smlouva o uzavření tohoto typu předplatného je účinná uhrazením příslušné ceny předplatného. Toto předplatné je vázáno na zaplacené období. Zákazník získá přístup k příslušnému produktu v období, na které si toto speciální předplatné objednal a které je zároveň zúčtovacím obdobím. Prvním dnem zúčtovacího období je den zaplacení objednaného předplatného. Speciální předplatné s rekurentní inkasní platbou se automaticky obnoví na dobu předem určenou vydavatelem, pokud ho zákazník nevypoví nejpozději předposlední den čerpaného zúčtovacího období, a to písemnou výpovědí doručenou poštou na adresu Respekt Media, a.s., Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, e-mailem na [email protected] nebo prostřednictvím telefonátu na čísle +420 211 154 454.
3.4.2. Při automatické obnově speciálního předplatného uvedeného v tomto odstavci je úhrada ceny předplatného prováděna rekurentními inkasními platbami. Vydavatel je v takovém případě oprávněn provést stržení částky za předplatné pro následující zúčtovací období z kreditní nebo debetní karty zákazníka, jejíž údaje zákazník zadal při platbě objednávky předplatného, a to během 7 posledních dnů aktuálního zúčtovacího období. Pokus o automatické stržení částky za předplatné bude učiněn jednorázově, případně opakovaně, nedojde-li ke stržení částky již při prvním pokusu. Pokud do konce zúčtovacího období vydavatel tuto platbu neobdrží, tj. zejména nebude-li možné částku za předplatné z účtu zákazníka z jakéhokoli důvodu strhnout, a to ani po opakovaném pokusu, bude cena za předplatné považována za neuhrazenou a smlouva o předplatném automaticky skončí posledním dnem aktuálního zúčtovacího období. Vydavatel je oprávněn zákazníka informovat o chystaném pokusu o stržení částky za předplatné i o neúspěšném pokusu o stržení platby.
3.4.3. Vydavatel si vyhrazuje právo změnit výši ceny speciálního předplatného s rekurentní inkasní platbou, jakož i přiměřeně změnit ostatní podmínky poskytování tohoto typu předplatného. Vydavatel oznámí takové změny zákazníkovi prostřednictvím kontaktního e-mailu, který zvolil v rámci objednávky, nejpozději do 30 dnů před vstupem takové změny v účinnost. V případě, že zákazník nesouhlasí s takovou změnou ceny nebo ostatních podmínek, je oprávněn smlouvu vypovědět, a to písemnou výpovědí doručenou poštou na adresu Respekt Media, a.s., oddělení předplatného, Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1 nebo e-mailem na [email protected] nejpozději 5 dní před datem účinnosti změny ceny nebo ostatních podmínek. V takovém případě smlouva končí k datu účinnosti nových podmínek. Pokud zákazník smlouvu nevypoví, na smluvní vztah mezi vydavatelem a zákazníkem se od účinnosti změny aplikují změněné podmínky poskytování tohoto typu předplatného.
3.5. Reklamace předplatného
3.5.1. Zákazník má právo uplatnit reklamaci u vydavatele z těchto důvodů:
- Nedodání objednaného tištěného vydání/nezpřístupnění obsahu digitálního produktu, popř. nedodání správného počtu kusů objednaného vydání či jiného produktu.
- Dodání neúplného nebo poškozeného vydání.
- Dodání nekvalitně vytištěného výtisku.
- Nevložení příloh do výtisku.
3.5.2. Reklamace a jiné připomínky k doručování je možno uplatnit na zákaznické lince vydavatele +420 211 154 454 v době od 7.30 do 15.00 hod. v pracovní dny, na e-mailové adrese [email protected] nebo na adrese vydavatele.
3.5.3. Reklamaci u deníku je potřeba uplatnit nejpozději v den jeho vydání. Je-li reklamace nahlášena v den vydání deníku do 8 hodin SEČ a bude-li vydavatelem uznána, bude náhradní vydání deníku doručeno ještě týž den. V případě pozdější reklamace deníku je vydavatel schopen zajistit náhradní doručení až v následující pracovní den. U časopisů lze reklamaci uplatnit nejpozději druhý pracovní den po dodání vydání dalšího čísla téhož časopisu.
3.5.4. Vydavatel neodpovídá za pozdní doručení v případě, kdy zpoždění v doručení vydavatel nezavinil, zejména v případě nepříznivých povětrnostních podmínek, důvodů vyšší moci nebo z jiných důvodů, které nemohl ovlivnit.
3.5.5. V případě oprávněné reklamace, kdy zákazníkovi nebylo doručeno náhradní vydání, vrátí vydavatel zákazníkovi poměrnou část ceny za předplatné.
3.5.6. V případě tištěného předplatného je zákazník povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce (schránka nesmí být v uzamčených prostorech, v prostorech s volně pobíhajícími psy apod.) nebo musí zajistit možnost osobního převzetí doručovaných výtisků, příp. zajistit pro doručovatele klíč k uzamčeným prostorům, do nichž má být doručováno. Schránka musí být přístupná, řádně označena jménem (obchodní firmou či názvem subjektu) zákazníka nebo, není-li odběratel totožný s osobou zákazníka, jménem (obchodní firmou či názvem subjektu) odběratele a musí umožňovat volné vložení objednaných tištěných titulů. Schránka musí svými rozměry, umístěním nebo konstrukcí umožňovat vložení doručovaných periodik tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo poškození vlivem počasí a aby byly chráněny před jejich vytažením nepovolanou osobou vkládacím otvorem. V opačném případě nese zákazník výlučnou odpovědnost za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných periodik.
3.5.7. Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady periodického tisku a uplatnění rozporu s kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku, tak jak je uvedeno v čl. 6 těchto VOP.
3.5.8. Dodávky předplacených periodik s místem dodání ležícím mimo území České republiky se neřídí ustanoveními těchto VOP.
3.5.9. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s uzavřením smluv o předplatném je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
3.6. Marketingové akce
3.6.1. Marketingovými akcemi se rozumí akce vydavatele, v jejichž rámci vydavatel nabízí a poskytuje zvláštní plnění (dárky, slevy nebo jiné benefity specifikované v podmínkách marketingové akce) zákazníkovi pro případ, že bude v rámci marketingové akce uzavřena smlouva o předplatném, čímž se rozumí zaplacení částky předplatného ve stanovené výši. Nárok na zvláštní plnění je pouze v případě zaplacení celé částky předplatného na stanovené období.
3.6.2. Marketingové akce a slevy jsou platné pouze pro území ČR. Vydavatel nezasílá dárky ani neposkytuje jiná zvláštní plnění včetně slev mimo území ČR. Předplatné do zahraničí se řídí zvláštním ceníkem.
3.6.3. Zákazník nemůže využít nabídku předplatného v marketingové akci se slevou či jiným zvláštním plněním, ani slevu důchodce/student/učitel, pokud během předcházejících 6 měsíců bylo zrušeno předplatné téhož titulu na téže adrese zákazníka, příp. e-mailové adrese zákazníka. V případě pochybností si vydavatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda se jedná o nové předplatné či nikoliv.
3.6.4. Vydavatel poskytuje slevu důchodce/student/učitel, kteří jsou spotřebiteli. Vystavuje-li vydavatel zákazníkovi fakturu s uvedením IČ a/nebo DIČ zákazníka, slevu důchodce/student/učitel neposkytuje.
3.6.5. Povinnost vydavatele dodat zvláštní plnění zaniká v případě, kdy zákazník poruší podmínky stanovené pro konkrétní marketingovou akci nebo bude v prodlení s úhradou předplatného (např. nedodržení lhůty splatnosti na dokladu).
3.6.6. Předplatné uzavřené v rámci marketingové akce nelze vypovědět po dobu trvání základní doby předplatného, na kterou je zaplaceno, a ani nelze snížit počet odebíraných výtisků.
3.6.7. Zvláštní plnění bude vždy odesláno na adresu zákazníka, a to i v případě, kdy příjemcem předplatného bude osoba odlišná od zákazníka. Zvláštní plnění bude odesláno jako doporučená poštovní zásilka. Vydavatel zasílá zvláštní plnění do 30 dnů od zaplacení předplatného.
3.6.8. Pokud se odeslané zvláštní plnění vrátí z adresy zákazníka zpět vydavateli jako nedoručené (z důvodu nevyzvednutí zásilky, odmítnutí převzetí zásilky, odstěhování nebo přesídlení, v místě neznámého adresáta apod.), zvláštní plnění není odesíláno znovu, ale zákazník si ho může vyzvednout na adrese Respekt Media, a.s., Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to ve lhůtě 30 dnů od upozornění zákazníka vydavatelem, že se zvláštní plnění vydavateli vrátilo jako nedoručené. Na písemnou žádost zákazníka může být zvláštní plnění ve výše uvedené lhůtě odesláno znovu na náklady zákazníka.
3.6.9. V případě zpoždění či ztráty zásilky se zvláštním plněním z důvodů na straně pošty nebo kurýrní služby bere zákazník na vědomí, že doručení zvláštního plnění může být opožděno do vyřízení reklamace.
3.6.10. V případě, že v rámci konkrétní marketingové akce není již dárek na skladě a dodavatel není schopen zajistit stejný druh dárku, popř. stejnou značku či stejného výrobce, vyhrazuje si vydavatel právo zaslat zákazníkovi dárek obdobný ve srovnatelné hodnotě. Vydavatel si dále vyhrazuje právo marketingovou akci ukončit či změnit.
3.6.11. Zvláštní plnění k předplatnému není prodávaným zbožím, a proto není vydavatelem fakturováno. Případné reklamace zvláštního plnění je možné uplatňovat na kontaktech vydavatele, pokud vydavatel neurčí kontakty jiné. Vydavatel při takovéto reklamaci vyžaduje původní obal, aby mohl identifikovat dodavatele zvláštního plnění. Zákazník bere na vědomí, že vyřízení reklamace závisí na dodavateli zvláštního plnění. V této souvislosti zákazník bere na vědomí, že dodavatel může být zahraničním subjektem, který neposkytuje na zboží zákonnou dobu k uplatnění práv z vadného plnění.
3.7. Ukončení smlouvy o předplatném
3.7.1. Předplatné může být zrušeno dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy ze strany vydavatele též v případě, kdy zákazník porušil smlouvu podstatným způsobem. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména nezaplacení předplatného do deseti dní ode dne splatnosti.
3.7.2. Zákazník je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli písemně vypovědět a výpověď doručit poštou na adresu Respekt Media, a.s., Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1 nebo e-mailem na [email protected]. To však neplatí pro smlouvu o předplatném uzavřenou na dobu určitou po dobu trvání základní doby předplatného, smlouvu o jednorázovém předplatném a pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce. Smluvní vztah sjednaný na dobu neurčitou skončí uplynutím výpovědní doby dvou měsíců počínající prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi vydavateli, nebo pozdějším dnem určeným zákazníkem ve výpovědi (rozhodný je obsah výpovědi, nikoli její označení). Stejná pravidla platí i pro částečnou výpověď předplatného (tj. snížení počtu kusů či rušení jen některého z periodik). Zákazník je oprávněn smlouvu vypovědět také při změně těchto VOP nebo změně ceny a podmínek speciálního předplatného s rekurentní inkasní platbou, a to za podmínek stanovených těmito VOP.
4. Zvláštní ustanovení pro periodika v digitální podobě a jiné digitální produkty a služby
4.1. Digitální předplatné je zajišťováno formou zpřístupnění elektronické verze titulů vydavatele nebo jinými elektronickými produkty vycházejícími z titulů a produktů vydavatele (dále jen „digitální předplatné“).
4.2. Zpřístupnění digitálního předplatného je zajištěno prostřednictvím přístupových údajů k uživatelskému účtu, konkrétně uživatelského jména (loginu) a hesla. Uživatelský účet vzniká na základě registrace vytvořené zákazníkem na webu respekt.cz, v rámci objednávky předplatného na e-shopu vydavatele na adrese https://predplatne.respekt.cz, příp. na jiné adrese určené vydavatelem, nebo prostřednictvím digitální aplikace, kde se zpřístupnění digitálního předplatného řídí podmínkami konkrétní aplikace. V některých případech se může zákazník v aplikaci přihlásit do svého uživatelského účtu pomocí uživatelského jména (loginu) a hesla, které používá pro jiné formy digitálního předplatného.
4.3. Digitální předplatné může být dostupné jako měsíční, čtvrtletní, půlroční či roční předplatné nebo jako jednorázové předplatné. Objednávku jiného než jednorázového digitálního předplatného je možné učinit všemi způsoby uvedenými v čl. 3.1.2., objednávku jednorázového digitálního předplatného lze učinit pouze prostřednictvím e-shopu vydavatele na vydavatelem stanovené webové adrese.
4.4. Pro správné fungování digitálního předplatného se předpokládá, že zákazník bude disponovat vhodným hardwarem a softwarem a přístupem k internetu s dostatečně rychlým připojením, které umožní, aby digitální předplatné fungovalo na zařízeních zákazníka správně.
4.5. Práva a povinnosti vydavatele
4.5.1. Vydavatel se zavazuje zřídit přístup na server aktivací produktu k přidělenému uživatelskému jménu a heslu zákazníka v souladu s přijatou objednávkou zákazníka.
4.5.2. Vydavatel se zavazuje poskytovat služby serveru 24 hodin denně. Vydavatel neposkytuje žádné záruky za to, že periodikum/obsah budou poskytovány bez přerušení, stejně jako neodpovídá v případě, že přestanou být poskytovány úplně, z důvodů vyvolaných okolnostmi, které vydavatel nemohl rozumně ovlivnit.
4.5.3. Vydavatel nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím publikovaných dat zákazníkem. Vydavatel si rovněž vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění data na serveru zveřejněná.
4.5.4. Vydavatel neručí za kvalitu přístupových tras k serveru.
4.5.5. Vydavatel si vyhrazuje právo okamžitě a bez jakýchkoliv dalších nároků deaktivovat uživatelské jméno a heslo zákazníka, který porušil povinnosti obsažené v článku 4.6. Práva a povinnosti zákazníka.
4.6. Práva a povinnosti zákazníka
4.6.1. Zákazník se zavazuje uchovávat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti.
4.6.2. Zákazník je povinen využívat vydavatelem zpřístupněný obsah digitálního produktu pouze pro vlastní potřebu a nešířit ho dál třetím stranám, popř. ho nepoužívat pro jiný účel, než pro který byl poskytnut.
4.6.3. Právo užívat služeb serveru je nepřenosné (tzn. platí výhradně pro osobu uvedenou na registračním formuláři). Toto právo opravňuje zákazníka k užívání služeb serveru nejvýše z jednoho počítače současně, anebo, dochází-li k ukládání obsahu do zařízení (např. produkty pro tablety a telefony), z jednoho zařízení v jednom kalendářním dni, resp. z jednoho zařízení v čase dle konkrétní periodicity titulu (v jednom týdnu od vydání týdeníku apod.).
4.6.4. V případě objednání více kusů elektronických produktů je zákazník povinen nejpozději v den požadované aktivace produktů určit k jednotlivým přístupům existující uživatelská jména získaná registrací na serveru respekt.cz nebo na jiné adrese určené vydavatelem.
4.6.5. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení serveru a některá data na serveru zveřejněná jsou autorskými díly a jsou tak chráněna příslušnými ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v účinném znění. Za případné porušení těchto autorských práv je zákazník odpovědný v plném rozsahu.
5. Odstoupení od smlouvy
5.1. Spotřebitel má podle § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy o užívání periodik v digitální podobě a jiných digitálních produktů a služeb uzavřené dle čl. 4 těchto VOP, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy a pouze v případě, že nebylo započato s plněním ze strany vydavatele. Je-li vydavatel v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může spotřebitel od smlouvy odstoupit, nesplní-li vydavatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej spotřebitel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly.
5.2. Pokud zákazník požaduje zahájit odběr elektronických periodik již ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, bere na vědomí, že provedením objednávky vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, aby dodávka digitálního předplatného byla zahájena před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku, a je si dále vědom toho, že nemá právo v takovém případě od smlouvy o dodání digitálního předplatného odstoupit.
Zákazník (spotřebitel) má právo odstoupit od smlouvy o předplatném na dodání tištěného vydání deníku a jiných periodik ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme první výtisk tištěného vydání periodika.
6. Práva z vadného plnění a reklamace
6.1. Doba k uplatnění práv z vadného plnění na dodané produkty či služby začíná běžet převzetím produktu zákazníkem / zahájením poskytování služby vydavatelem. Je-li zákazník spotřebitelem, činí tato doba 2 roky; v ostatních případech činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění 12 měsíců.
6.2. Jako potvrzení o právech z vadného plnění obvykle slouží daňový doklad či potvrzená objednávka.
6.3. Doba k uplatnění práv z vadného plnění se neprodlužuje o dobu, kdy byl produkt, jehož povaha to umožňuje, v opravě. To neplatí, je-li zákazník spotřebitelem.
7. Závěrečná ustanovení
7.1. Smluvní vztah mezi vydavatelem a zákazníkem, který je spotřebitel, se řídí těmito VOP, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a také zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
7.2. Smluvní vztah mezi vydavatelem a zákazníkem, který není spotřebitel, se řídí těmito VOP v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.
7.3. Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy zveřejněno na https://predplatne.respekt.cz nebo na jiné adrese určené vydavatelem. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím vydavatelem stanovené lhůty, která činí min. 30 dní ode dne, kdy byla zákazníkovi změna VOP oznámena zveřejněním na uvedené adrese. Informace o změně VOP bude podle volby vydavatele učiněna zpravidla také zveřejněním v jím vydávaných titulech nebo odesláním příslušné informace společně s aktualizovaným zněním VOP ve vhodném formátu (např. pdf, .html, odkazem na adresu, kde budou VOP zveřejněny) na zákazníkem sdělenou e-mailovou adresu či jiným vhodným písemným oznámením. Zákazník bere na vědomí, že předmětem změny VOP může být, kromě změny jiných jejich ustanovení, i úprava ceny a možnosti ukončení předplatného.
7.4. V případě, že zákazník nebude s příslušnou změnou VOP souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu o předplatném nejpozději 5 dní před účinností příslušné změny VOP. Pokud zákazník smlouvu nevypoví, na smluvní vztah mezi vydavatelem a zákazníkem se od účinnosti změny aplikuje nové znění VOP.
7.5. Zvláštní ujednání mezi vydavatelem a zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.
7.6. Na smluvní vztah mezi zákazníkem a vydavatelem, jehož součástí jsou tyto VOP, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 (lichva) občanského zákoníku, pokud jde o zákazníka jednajícího v rámci své podnikatelské činnosti či výkonu povolání.
7.7. Zákazník i vydavatel na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
7.8. Odpověď zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy o předplatném, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
7.9. Vydavatel ani zákazník si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
7.10. Informace o zpracování osobních údajů zákazníků, kteří jsou fyzickými osobami, je dostupná na internetových stránkách vydavatele https://respekt.cz/ochrana-osobnich-udaju.
Tyto VOP nabývají účinnosti dne 4. 10. 2023.
Kontakt (každý pracovní den od 7.30 do 15.00): tel.: +420 211 154 454, e-mail.: [email protected]
Všeobecné obchodní podmínky elektronického obchodu obchod.respekt.cz
1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti Respekt Media a.s., se sídlem Vodičkova 704/36, 11000, Praha 1, identifikační číslo: 19791712, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn: B 28395, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese obchod.respekt.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. VOP dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese obchod.respekt.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
1.3. VOP se vztahují přiměřeně na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti (viz bod 5.1), s vyloučením ustanovení bodů 3.1. a 5.
1.4. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
1.5. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.6. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. Uživatelský účet
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3. Uzavření kupní smlouvy
3.1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena přijetím objednávky (její akceptací), což prodávající potvrdí kupujícímu e-mailem, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího (dále jen „reklamační řád“). Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě písemné dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky, a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním objednávky má kupující možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je. Případné dodatečně zjištěné chyby v objednávce může kupující opravit prostřednictvím svého uživatelského účtu.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků s výjimkou nákladů spojených s balením a dodáním zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout, resp. odmítnout objednávku kupujícího.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Zboží je dodáváno pouze na adresy v České republice.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
· objednávaném zboží a jeho množství (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
· způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
· informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po přijetí objednávky toto přijetí kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V případě, že kupující svou objednávku dodatečně nepotvrdí, není prodávající povinen doručit zboží kupujícímu.
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (její akceptací), což prodávající potvrdí kupujícímu informativním e-mailem, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Po dobu trvání smluvního vztahu bude smlouva uložena u prodávajícího, který k ní kupujícímu umožní přístup na základě jeho požadavku prostřednictvím el. pošty či telefonického kontaktu.
3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
4. Cena zboží a platební podmínky
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
· online platebními metodami:
o platební kartou Visa, MasterCard;
o platebními metodami Apple Pay nebo Google Pay;
· standardním bankovním převodem;
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a bude mu doručena v papírové podobě společně s objednaným zbožím.
5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Pokud je kupující spotřebitelem, tj. jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání a smlouva byla uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, resp. mimo prostor obvyklý pro podnikání (v internetovém obchodě, pomocí telefonu, elektronické pošty, reklamy v tisku s objednávkovým tiskopisem apod.), má kupující právo odstoupit od smlouvy, a to do 14 dní od převzetí/doručení produktu. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v písemné formě na jeho elektronickou adresu [email protected] či do sídla prodávajícího nejpozději poslední den 14 denní lhůty s uvedením čísla daňového dokladu, data nákupu a čísla účtu pro vrácení ceny.
5.2. Právo na odstoupení od smlouvy kupující-spotřebitel nemá v případech uvedených v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění, tedy mj. (i) u smluv o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání, (ii) smluv s jejichž plněním bylo se souhlasem kupujícího spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, (iii) smluv na dodávku zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího - spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, či (iv) smluv o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
5.3. Odstoupení od smlouvy je možné (mimo jiné) na základě napsání odstoupení od smlouvy (dále jen “odstoupení od smlouvy”) a musí být v uvedené lhůtě odeslán na adresu prodávajícího: Respekt Media a.s., Vodičkova 704/36, Praha 1, 11000.
5.4. Kupující-spotřebitel má následně povinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zaslat prodávajícímu zboží, které od něj obdržel. Lhůta je zachována, pokud kupující-spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující-spotřebitel takto od smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu-spotřebiteli dříve, než obdrží zboží nebo než mu kupující-spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží je kupující povinen odeslat na adresu společnosti SPRINT TRADING s.r.o., Netlucká 549/5a, 170 00 Praha 10 – Dubeč, zajišťující distribuci objednaného zboží.
5.5. Prodávající vrátí zákazníkovi-spotřebiteli, kupní cenu za zboží, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, jakým peníze od kupujícího obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od obdržení vráceného zboží. Náklady, spojené s vrácením zboží při odstoupení od smlouvy podle § 1829, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění, nese kupující. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
5.6. V případě využití práva na odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. je kupující povinen na vlastní náklady vrátit prodávajícímu, resp. na adresu uvedenou v čl. 5.4 VOP, zboží nepoškozené a včetně veškeré dokumentace, příslušenství, originálního obalu a případné výplně, která výrobek chrání v krabici. V případě vrácení nekompletního či poškozeného zboží může prodávající uplatnit vůči kupujícímu právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na náhradu škody vůči nároku kupujícího na vrácení peněžních prostředků za zboží.
6. Přeprava a dodání zboží
6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.
7. Práva z vadného plnění a reklamace
7.1. Doba k uplatnění práv z vadného plnění na dodané zboží začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Je-li kupující spotřebitelem, činí tato doba 2 roky; v ostatních případech činí tato doba 12 měsíců. Jako potvrzení o právech z vadného plnění slouží daňový doklad. Doba k uplatnění práv z vadného plnění se neprodlužuje o dobu, kdy bylo zboží v opravě – to neplatí, je-li kupující spotřebitelem.
7.2. Odpovědnost za vady zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR.
7.3. Práva kupujícího z vadného plnění a reklamace je povinen kupující uplatnit primárně u distributora zboží (viz bod 5.4. VOP).
8. Další práva a povinnosti smluvních stran
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím.
8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv prodávajícího a jeho ostatních zákazníků a který je v souladu s jeho určením.
8.4. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán, Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto „obchodní podmínky“ jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
8.5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1, písm. n) občanského zákoníku.
8.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
8.7. Orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení sporů je Česká obchodní inspekce (ČOI). Více informací naleznete na www.coi.cz
9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
9.1. Odesláním objednávky zboží kupujícím či registrací kupujícího bere kupující na vědomí, že může docházet ke zpracování jeho osobních údajů prodávajícím zejména za účelem plnění smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy. Odesláním objednávky zboží či registrací kupujícího kupující potvrzuje, že se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů, které jsou dostupné zde: https://www.respekt.cz/ochrana-osobnich-udaju.
9.2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.3 Pokud kupující neodmítne takové využití svého elektronického kontaktu, prodávající mu na jeho e-mailovou adresu může zasílat obchodní sdělení obsahující zejm. informace o zakoupeném či obdobném zboží, to vše v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění.
10. Doručování
10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
10.2. Zpráva je doručena:
· v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;
· v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;
· v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít;
· v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
11. Závěrečná ustanovení
11.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
11.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná kupujícímu na požádání.
11.3. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 3. 2023 a prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto VOP v přiměřeném rozsahu. V takovém případě je prodávající povinen kupujícímu doručit oznámení o změně obchodních podmínek spolu s jejich novým zněním na e-mailovou adresu dle smlouvy. Kupující je oprávněn do 14 dnů od doručení oznámení o změně obchodních podmínek smlouvu písemně vypovědět s výpovědní dobou 30 dnů, která začne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena prodávajícímu.
11.4. Kontaktní údaje prodávajícího: Respekt Media a.s., Vodičkova 704/36, Praha 1, 11000, adresa elektronické pošty [email protected], telefon +420 211 154 454.
V Praze dne 1. 11. 2023
Reklamace
Kontaktujte nás na e-mailu [email protected] nebo na infolince 777 030 936 a popište Váš problém (např. vada na zboží, zboží poškozené během dopravy, zboží dodáno jako nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu). Poskytneme Vám úplné informace, sdělíme Vám, zda se opravdu jedná o vadu a zda je nutné zahájit reklamační řízení.
V případě reklamace je nutné zboží doručit na adresu SPRINT TRADING s.r.o., Netlucká 549/5a, 107 00 Praha 10 – Dubeč osobně, kurýrem či poštou. S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky. Společně se zbožím musí být odeslána kopie nákupního dokladu (faktura). Reklamované zboží musí být doručeno v obalu vylučujícím jeho poškození.
Lhůta pro vyřízení reklamace
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není s kupujícím prokazatelně dohodnuta delší lhůta. O datu a způsobu vyřízení reklamace bude kupujícímu-spotřebiteli vydáno potvrzení.
Na základě Vámi zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost reklamace, následně Vás budeme kontaktovat.
Doprava a platby
Zboží skladem odešleme/připravíme k vyzvednutí do 3 dnů od objednání. Pokud objednávka obsahuje sortiment na objednávku (titulní strany Respekt, ilustrace P. Reisenauera) je celá objednávka odeslána zákazníkům za 10 až 14 dní od objednání, následující den je pak zboží u Vás.
Reklamační řád
1. Všeobecná ustanovení
Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího – obchodní společnosti Respekt Media a.s., identifikační číslo: 19791712, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 28395 (dále jen „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího.
Kupující, který může být podnikatelem nebo spotřebitelem, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také „VOP“) ještě před objednáním zboží.
Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy.
Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu, resp. prvnímu přepravci, a v případě, je-li kupujícím spotřebitel, je převzetím zboží okamžik převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího, resp. převzetí od dopravce.
Jako doklad prokazující práva z vadného plnění vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění práv z vadného plnění (zejména název zboží, cena, množství, obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo).
2. Práva z vadného plnění
Kupující je povinen zboží a jeho příslušenství prohlédnout při jeho převzetí. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí prohlédnutí v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího (zejména mechanické poškození, chybějící příslušenství). V případě kupujícího-spotřebitele se vada, která se projevila na zboží v průběhu jednoho roku od jeho převzetí, považuje za vadu, která na zboží byla již v době převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující-spotřebitel nemohl věc užívat v případě, že vadu vytkl oprávněně. V průběhu dalšího následujícího jednoho roku musí pak kupující-spotřebitel prokázat, že tuto vadu mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na kupujícího-spotřebitele.
Právo z vadného plnění nebude kupujícímu uznáno u vad zboží, které:
i. kupující sám způsobil, a to zejména nesprávným zacházením se zbožím nebo v případě, kdy kupující zboží vystavil podmínkám, které teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými či mechanickými vlivy neodpovídají běžnému prostředí; nebo
ii. vzniklo opotřebením zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
Práva z vadného plnění kupujícího vystupujícího v rámci své podnikatelské činnosti, popř. v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující-podnikatel“), se dále nevztahují na vady: (i) způsobené neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží, (ii) pokud se závada projevuje pouze ve spojení se software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí nebo použitím nekompatibilního software a nevhodného spotřebního materiálu, (iii) pokud bylo zboží poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo obchodními podmínkami, (iv) zapojeno do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN. Právo z vadného plnění se dále nevztahuje na zboží poškozené živly. Právo z vadného plnění se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost nelze v takovém případě považovat za vadu a ani ji jako takovou reklamovat. Právo z vadného plnění se dále nevztahuje na pokles kapacity baterií, která je způsobena běžným užíváním a závisí na intenzitě používání – počtu nabíjecích cyklů baterie.
Případná záruka za jakost poskytnutá výrobcem nad rámec standardní doby k uplatnění práv z vadného plnění dané zákonem musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem.
3. Reklamace
Reklamace je jednostranným právním jednáním, kterým kupující označí vadné vlastnosti zboží a zároveň sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje. Reklamované zboží musí být doručeno v obalu vylučujícím jeho poškození. Se zbožím je kupující povinen odeslat kopii nákupního dokladu (fakturu, dodací list), popř. listinu prokazující jeho práva z vadného plnění, byl-li se zbožím dodán nebo jakkoliv jinak prokázat oprávnění k uplatnění reklamace.
Místem pro uplatnění reklamace je: SPRINT TRADING s.r.o., Netlucká 549/5a, 107 00 Praha 10 – Dubeč, e-mail: [email protected].
Kupující má nárok na bezplatné uplatnění reklamace. Nebude-li reklamace uznána a kupující trvá na opravě, budou mu účtovány veškeré náklady spojené s testováním a nezáruční opravou. Cena práce bude předem dohodnuta na základě cenového návrhu. Zboží bude kupujícímu zpět vydáno po zaplacení nákladů dle předchozí věty.
Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není s kupujícím prokazatelně dohodnuta delší lhůta.
Požádá-li kupující po ukončení reklamace o doručení zboží do jakéhokoli místa mimo místa uplatnění reklamace, je mu zboží doručeno na jeho náklady.
Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc:
i. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
ii. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil;
iii. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
iv. je vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
v. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
vi. je dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat; a
vii. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
4. Kupující-spotřebitel
V případě, že zboží při převzetí kupujícím-spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci či její opravou, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. O tom, zda je výměna či oprava věci k povaze vady nepřiměřeným požadavkem, rozhodne nezávislé autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
Kupující-spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
i. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 občanského zákoníku;
ii. se vada projeví opakovaně; %
iii. je vada podstatným porušením smlouvy; nebo
iv. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující-spotřebitel obdržel. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.
Práva a povinnosti stran se v případě kupujících-spotřebitelů dále řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
5. Kupující-podnikatel
V obchodně-právním vztahu si může kupující-podnikatel při dodávce vadného zboží a při porušení smlouvy podstatným způsobem (tj. vada neodstranitelná do 30 dnů nebo dodání jiného zboží, než je uvedeno na daňovém dokladu) zvolit, zda bude:
i. požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží bezvadné, dodání chybějícího zboží a odstranění vad,
ii. požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,
iii. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
iv. odstoupit od smlouvy.
Volba mezi nároky (i) až (iv) kupujícímu-podnikateli náleží jen tehdy, jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad, které odešle prodávajícímu na adresu reklamačního místa spolu s reklamovaným zbožím nebo ji sdělí prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Pokud volba není učiněna ve včas zaslaném oznámení, příp. sdělena bez zbytečného odkladu po oznámení vady, postupuje se jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Uplatněný nárok nemůže kupující-podnikatel měnit bez souhlasu prodávajícího. Pokud se následně ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující-podnikatel požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to bez zbytečného odkladu poté, kdy mu prodávající oznámil tuto skutečnost.
Jestliže prodávající vady neodstraní v době určené k reklamaci nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující-podnikatel odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny.
Při porušení smlouvy nepodstatným způsobem může kupující-podnikatel požadovat buď (i) dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží nebo (ii) slevu z ceny.
Požaduje-li kupující-podnikatel odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím doby určené k reklamaci uplatnit jiné nároky z vad zboží, ledaže prodávající oznámí kupujícímu-podnikateli, že nesplní své povinnosti v době k tomu určené.
Kupující-podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu nebo nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel.
Pokud jsou nároky z vad zboží řešeny dodáním náhradního zboží, je kupující-podnikatel povinen na své náklady vrátit vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. Obdobně platí úprava o vrácení zboží při odstoupení od smlouvy.
Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 11. 2023.
Prohlášení o přístupnosti
Společnost Respekt Media a.s., IČ: 1979171, se zavazuje zpřístupnit svůj web www.respekt.cz v souladu se zákonem č. 424/2023 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.
Stav souladu
Tato webová stránka je částečně v souladu s výše uvedenými předpisy o přístupnosti, a to z důvodu níže uvedených nedostatků:
- Některé interaktivní prvky nejsou ovladatelné pomocí klávesnice.
- Alternativní texty u obrázků a grafických prvků nejsou konzistentní nebo chybí.
- Podcasty postrádají titulky nebo přepisy.
- Odkazy jsou v některých případech rozeznatelné pouze pomocí barvy, což není dostačující.
- Sekce s výběrem předplatného vyžaduje při použití zařízení v režimu na výšku horizontální posun.
- Fokus indikátor není ve všech částech webu viditelný nebo srozumitelný.
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- Některé odkazy nebo obrázky s odkazy neobsahují jednoznačný popis účelu.
- Odkaz pro přeskočení na hlavní obsah není implementován.
- Konzistence v navigaci a terminologii – stránka obchodu byla vyvinuta jinými týmy než hlavní stránka. Usilujeme o sjednocení vzhledu, ovládání a chování, aby byly všechny části webu jednotné a přístupné.
- Formuláře nejsou plně optimalizovány – chybí jim jasné štítky a zpětná vazba při chybách.
Přijatá opatření
Na zajištění přístupnosti spolupracujeme s odbornými partnery a postupně odstraňujeme zjištěné nedostatky. Aktualizace probíhají průběžně v návaznosti na technický rozvoj a zpětnou vazbu od uživatelů.
Zpětná vazba a kontaktní údaje
Naším cílem je zajistit, aby byly tyto stránky přístupné všem uživatelům bez ohledu na jejich schopnosti. Pokud narazíte na jakýkoliv problém s přístupností nebo máte návrh na zlepšení, kontaktujte nás prosím prostřednictvím následujících kontaktních údajů:
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Datum vyhotovení
Toto prohlášení bylo vypracováno dne: 27. 6. 2025
Metoda ověření
Ověření přístupnosti tohoto webu bylo provedeno týmem zabývajícím se jeho vývojem. Hodnocení proběhlo na základě kombinace manuálního testování a nástrojů pro automatizovanou kontrolu přístupnosti (např. Axe, WAVE, Lighthouse). Testování bylo zaměřeno na klíčové oblasti dle směrnic WCAG 2.1 na úrovni A a AA.
Tým průběžně monitoruje a aktualizuje přístupnost v souladu s vývojovými změnami a zpětnou vazbou uživatelů.