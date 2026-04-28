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Astrounat Brázda
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Debaty

Předchozí setkání

Další americká válka na Blízkém východě

Další americká válka na Blízkém východě

28. 4. 2026Moving station

Máme za sebou čtvrtinu 21. století. Změnilo se Česko k lepšímu?

Máme za sebou čtvrtinu 21. století. Změnilo se Česko k lepšímu?

22. 1. 2026Café Paměti národa

Co vláda? Co Babiš? Co Pavel? Co Motoristi? Co Okamura?

Co vláda? Co Babiš? Co Pavel? Co Motoristi? Co Okamura?

3. 12. 2025Nacucky!

Česko v době umělé inteligence: Máme se bát AI?

Česko v době umělé inteligence: Máme se bát AI?

3. 12. 2025Moving station

Křest knihy Výjimečný stav + debata s Martinem M. Šimečkou

Křest knihy Výjimečný stav + debata s Martinem M. Šimečkou

26. 11. 2025La Fabrika

Budoucnost Pásma Gazy: Podrží se udržet mír na Blízkém východě?

Budoucnost Pásma Gazy: Podrží se udržet mír na Blízkém východě?

26. 11. 2025Moving station

České zbraně pro Ukrajinu

České zbraně pro Ukrajinu

25. 11. 2025Knihovna Václava Havla

Život na válečné Ukrajině po čtyřech letech války

Život na válečné Ukrajině po čtyřech letech války

19. 11. 2025Cafe Paměti národa

Jaká bude nová česká zahraniční politika?

Jaká bude nová česká zahraniční politika?

6. 11. 2025Na cucky

Záznam
Co českou politiku čeká (a co ji možná mine)

Co českou politiku čeká (a co ji možná mine)

15. 10. 2025Café Paměti národa

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