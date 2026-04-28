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Debaty
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Další americká válka na Blízkém východě
Máme za sebou čtvrtinu 21. století. Změnilo se Česko k lepšímu?
Co vláda? Co Babiš? Co Pavel? Co Motoristi? Co Okamura?
Česko v době umělé inteligence: Máme se bát AI?
Křest knihy Výjimečný stav + debata s Martinem M. Šimečkou
Budoucnost Pásma Gazy: Podrží se udržet mír na Blízkém východě?
České zbraně pro Ukrajinu
Život na válečné Ukrajině po čtyřech letech války
Jaká bude nová česká zahraniční politika?
Co českou politiku čeká (a co ji možná mine)