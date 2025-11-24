Putin mi zavraždil manžela, ale já se zastrašit nenechám
Rozhovor s Julií Navalnou o jejím mužI Alexejovi a touze po demokratickém Rusku
Editorial
Anketa
Respekt • Despekt
Komentář
Petr Pavel nechce být jako Miloš Zeman a zatím takový není
Marek Švehla
Na vládu stále čekáme, ale jedna zásadní otázka už je zodpovězena: na Hradě nesedí slabý prezident
Martin M. Šimečka: Ficova konspirační teorie
Martin M. Šimečka, Denník N
Padělání národního příběhu je nebezpečné dokonce i tehdy, jde-li o produkt pomatené mysli
Silní muži po celém světě se stále více inspirují příkladem Ameriky
Fareed Zakaria, The Washington Post
Postavení prezidenta se radikálně změnilo
Kuba už ODS nespasí
Marek Švehla
Končí jeden příběh. Nebo snad začíná?
Je čas vypnout sítě
Tomáš Brolík
Europoslanci chtějí zakázat sociální sítě nezletilým. Je to správně?
Anne Applebaum: Temný plán, který je zárukou budoucí války
Anne Applebaum , The Atlantic
Kdo bude mít největší prospěch z 28bodového návrhu Bílého domu pro Ukrajinu?
Téma
Zahraničí
Evropský a ukrajinský úspěch trpělivé demokracie
Tomáš Brolík
Diplomaté v Kyjevě a Bruselu neztratili nervy a vybrali další nečekanou americkou zatáčku
Reportáž: Snížení evropské závislosti na Číně začíná na haldách těžebního odpadu ve středu Afriky
Tomáš Lindner
Geopolitická šachovnice a nová studená válka se přesouvají i na někdejší koloniální železnici
Symbolická bitva o Téryho chatu. Politika proniká i do slovenských hor
Petr Horký
Výprava na legendu Vysokých Tater, kde výměnu chataře sledovala celá země
Česko
Motoristé narazili. Hrad nechce Turka ve vládě ani pod hrozbou kompetenční žaloby
Kristýna Jelínková, František Trojan
Nepomohla ani rošáda mezi ministerstvy zahraničí a životního prostředí. Budoucí vláda ale na zapojení čestného prezidenta Motoristů do kabinetu bude trvat
Proč zemřel zápasník a pražský bezdomovec Vráťa Šourek
Marek Švehla
Příběh jednoduchého, bezstarostného a krutého života na ulici
Je to pořád on, štít a meč – Jiří Ovčáček
Ivana Svobodová
Jak se bývalý mluvčí Miloše Zemana změnil v člověka, který varuje před Putinem, a čemu je ochoten darovat svou řemeslnou dovednost
Společnost
Manuál na děti
Otcové v plenkách: Muži kolem nás neumějí mluvit o tom, jak prožívají rodičovství. A my to chceme změnit
Markéta Plíhalová
Manuál na děti – série rozhovorů o výchově, 10. díl: Se slovenskými novináři Rastislavem Kačmárem a Michalem Červeným o jejich podcastu Otcovia v plienkach, o tom, že nejsou baviči a proč muži nechtějí mluvit o emocích
Kultura
Jak Martin Baxa hledal klíč k odolnosti české kultury
Jan H. Vitvar
Co by mohl nástupce ministra kultury za ODS zničit a co naopak zlepšit – ať už jím bude kdokoli
Bohemian Rhapsody je jízda po emocionální horské dráze
Pavel Turek
Hit kapely Queen je v roce svého padesátého výročí bezpečně nejslavnější písní rockové éry