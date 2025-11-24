0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Putin mi zavraždil manžela, ale já se zastrašit nenechám
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Obálka vydání 49/2025
49/2025 • 1.–7. 12. 2025

Putin mi zavraždil manžela, ale já se zastrašit nenechám

Rozhovor s Julií Navalnou o jejím mužI Alexejovi a touze po demokratickém Rusku

Koupit předplatné
Obálka vydání 48/2025
Když se mladí lidé naštvou
24.–30. 11. 2025
Alexei Navalny, Putin rival poisoned at airport posts first picture from hospital bed, Charite Hospital, Berlin, Germany - 15 Sep 2020 Autor: - / Shutterstock Editorial / Profimedia
Putin mi zavraždil manžela, ale já se zastrašit nenechám
Putin mi zavraždil manžela, ale já se zastrašit nenechám
Petr Pavel nechce být jako Miloš Zeman a zatím takový není
Petr Pavel nechce být jako Miloš Zeman a zatím takový není
Zženštilost se vrací 
Zženštilost se vrací 

Editorial

Nepohodlné hranice soucitu

Erik Tabery

Jsme připraveni projevovat empatii k lidem, kteří jsou nám podobní. Horší to je vůči těm, jichž se někteří možná i bojíme

Anketa

Česko bude příští rok poprvé v historii hostit v Brně sjezd sudetských Němců. Co to pro vás znamená?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Petr Pavel nechce být jako Miloš Zeman a zatím takový není

Marek Švehla

Na vládu stále čekáme, ale jedna zásadní otázka už je zodpovězena: na Hradě nesedí slabý prezident

Martin M. Šimečka: Ficova konspirační teorie

Martin M. Šimečka, Denník N

Padělání národního příběhu je nebezpečné dokonce i tehdy, jde-li o produkt pomatené mysli

Silní muži po celém světě se stále více inspirují příkladem Ameriky

Fareed Zakaria, The Washington Post

Postavení prezidenta se radikálně změnilo

Kuba už ODS nespasí

Marek Švehla

Končí jeden příběh. Nebo snad začíná?

Je čas vypnout sítě

Tomáš Brolík

Europoslanci chtějí zakázat sociální sítě nezletilým. Je to správně?

Anne Applebaum: Temný plán, který je zárukou budoucí války

Anne Applebaum , The Atlantic

Kdo bude mít největší prospěch z 28bodového návrhu Bílého domu pro Ukrajinu?

Téma

Putin mi zavraždil manžela, ale já se zastrašit nenechám

Ondřej Kundra

Rozhovor s Julijí Navalnou o jejím muži Alexejovi a touze po demokratickém Rusku

Zahraničí

Evropský a ukrajinský úspěch trpělivé demokracie

Tomáš Brolík

Diplomaté v Kyjevě a Bruselu neztratili nervy a vybrali další nečekanou americkou zatáčku

Reportáž: Snížení evropské závislosti na Číně začíná na haldách těžebního odpadu ve středu Afriky

Tomáš Lindner

Geopolitická šachovnice a nová studená válka se přesouvají i na někdejší koloniální železnici

Symbolická bitva o Téryho chatu. Politika proniká i do slovenských hor

Petr Horký

Výprava na legendu Vysokých Tater, kde výměnu chataře sledovala celá země

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Motoristé narazili. Hrad nechce Turka ve vládě ani pod hrozbou kompetenční žaloby

Kristýna Jelínková, František Trojan

Nepomohla ani rošáda mezi ministerstvy zahraničí a životního prostředí. Budoucí vláda ale na zapojení čestného prezidenta Motoristů do kabinetu bude trvat

Proč zemřel zápasník a pražský bezdomovec Vráťa Šourek

Marek Švehla

Příběh jednoduchého, bezstarostného a krutého života na ulici

Je to pořád on, štít a meč – Jiří Ovčáček

Ivana Svobodová

Jak se bývalý mluvčí Miloše Zemana změnil v člověka, který varuje před Putinem, a čemu je ochoten darovat svou řemeslnou dovednost

Společnost

Zženštilost se vrací 

Silvie Lauder

Proslov arcibiskupa Jana Graubnera ukazuje mnohem víc než jeden už skoro zapomenutý termín

Manuál na děti

Otcové v plenkách: Muži kolem nás neumějí mluvit o tom, jak prožívají rodičovství. A my to chceme změnit

Markéta Plíhalová

Manuál na děti – série rozhovorů o výchově, 10. díl: Se slovenskými novináři Rastislavem Kačmárem a Michalem Červeným o jejich podcastu Otcovia v plienkach, o tom, že nejsou baviči a proč muži nechtějí mluvit o emocích

Kultura

Jak Martin Baxa hledal klíč k odolnosti české kultury

Jan H. Vitvar

Co by mohl nástupce ministra kultury za ODS zničit a co naopak zlepšit – ať už jím bude kdokoli

Bohemian Rhapsody je jízda po emocionální horské dráze

Pavel Turek

Hit kapely Queen je v roce svého padesátého výročí bezpečně nejslavnější písní rockové éry

Album týdne: Oneohtrix Point Never nachází krásu v hudbě z blešího trhu

Pavel Turek

Seriál týdne: Miluju LA zkouší přijít na to, jestli jdou ambice a přátelství dohromady

Pavel Turek

Výstava týdne: Jako by do Bolfa a Váchala někdo vložil stejnou černou kočku

Jan H. Vitvar

Literatura

Jak skopnout Tondu ze štaflí?

Jakub Rákosník

Velké dějiny o období tání umějí citlivě vyložit i to, proč se široké vrstvy obyvatelstva proti komunistickému panství nemínily bouřit

Jeden den v životě

Pražský kolotoč

Jakub Havlíček

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper