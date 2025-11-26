Motoristé narazili. Hrad nechce Turka ve vládě ani pod hrozbou kompetenční žaloby
Nepomohla ani rošáda mezi ministerstvy zahraničí a životního prostředí
Andrej Babiš ve středu na nádvoří Pražského hradu po jednání s prezidentem přečetl seznam nominantů na ministry. Byl mezi nimi i nejkontroverznější z kandidátů na ministerské křeslo Filip Turek. Sice ne v kolonce zahraničí, nýbrž životního prostředí – ale jak se za chvíli ukázalo, ani takhle rošáda čestnému prezidentovi Motoristů sobě nepomohla. Druhá část krátkého brífinku totiž patřila zveřejnění informace, kterou prezident již nějaký čas nastiňoval: Filip Turek v jeho očích nemá být členem vlády na žádném postu.
Předseda ANO vysvětloval prezidentovu neochotu „právními důvody“. Co konkrétně to znamená, ale neupřesnil – a využili toho následně Motoristé, kteří žádnou konkrétní odpověď nechtěli poskytnout s tím, že slovní spojení právní důvody vyžaduje schůzku s prezidentem a podrobnější vysvětlení.
Prezidentovi nicméně vadily i další okolnosti, o kterých něco napověděly poznámky, jež předseda ANO při brífinku odkryl fotografům. Pod „právními důvody“ bylo vypsán ještě „výrok 17. 11.“ – pravděpodobně Turkova výhrůžka jeho odpůrci na Národní třídě „abych ti nezahajloval do ksichtu“ – nebo Turkův zveřejněný „majetek“, což mohlo odkazovat k informacím z médií, že jeho původ není jasný.
V poznámkách rovněž stojí, že Motoristé sobě „mají několik kandidátů“, nebo vyjádření „kariérní diplomat“ a „bez Turka MZV“. Jinými slovy: při jednání stanovisko Hradu patrně zaznělo jasně. To už minulý týden pochopil i Macinka, a proto podnikl v původních plánech podstatné změny. Nový plán Motoristů na změny na ministerstvech odsouhlasila trojkoalice v úterý večer v Průhonicích. Šéf strany na jednání vystupoval optimisticky a mluvil o „elegantním řešení“, jak Turka do kabinetu nominovat, a přitom vyhovět nárokům Petra Pavla.
