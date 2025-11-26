Tykač zavírá elektrárny - Výroba čipů v Rožnově - Lasvit v Rusku
Projekt americké společnosti by mělo Česko podpořit investiční pobídkou ve výši 11 miliard korun – celková investice Onsemi v Rožnově by měla přesáhnout 42 miliard
Tykač zavírá elektrárny. Podle zatím nepotvrzených informací Hospodářských novin miliardář Pavel Tykač rozhodl, že příští rok zavře elektrárny Počerady, Chvaletice a teplárnu v Kladně. Důvodem je to, že kvůli ceně emisních povolenek jsou tyto provozy ztrátové – a není zřejmě moc velká šance, že by se tento trend otočil. (Hospodářské noviny)
Proč je to důležité? Nyní budou státní úřady vyhodnocovat, zda se Česko bez Tykačových energetických zdrojů obejde. Pokud by ČEPS, správce české přenosové soustavy, a Energetický regulační úřad došly k závěru, že bez Počerad a Chvaletic by hrozil nedostatek elektřiny, musí to stát řešit. To by zřejmě v praxi znamenalo, že by se ve státním rozpočtu musely vyčlenit peníze na to, aby se elektrárny udržely v provozu.
Americký hypoteční trh slábne. Součástí amerického snu bylo po několik desetiletí také vlastnictví svého domova – a k tomu byly potřeba dostupné hypotéky. Po krizi v roce 2008 ale tento trh výrazně oslabuje, klesá jak podíl hypoték na celkovém HDP USA (nejnižší úroveň od roku 1999), tak podíl hypoték na hodnotě amerického trhu bydlení (nejnižší úroveň za posledních 65 let). (The Economist)
