0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Každý z nás je Odysseus
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Redakce

Silvie Lauder

redaktorka

Narodila se ve Vyškově, vyrostla v Brně, od podzimu 1998 žije v Praze. První novinářské zkušenosti získala během středoškolských studií v brněnském deníku Rovnost, během studií žurnalistiky na Fakultě sociálních věd UK nastoupila do Lidových novin. Po třech letech odtud na podzim 2004 odešla do Respektu. Na počátku se věnovala domácí politice, ale postupně svůj záběr rozšiřovala o tabuizovaná či polarizující témata související s postavením žen (i mužů) ve společnosti, sexuálním násilím nebo situaci LGBT+ komunity. Za tři texty byla nominována na Novinářskou cenu Nadace OSF, v roce 2013 cenu získala za objevný text o historii romského holokaustu. V roce 2018 získala Cenu Františky Plamínkové. Na jaře 2023 jí vychází knižní kolekce feministických esejů nazvaná V pasti pohlaví.

2145napsaných článků

Všechny publikované články

Načíst další články autora

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

Ukázat všechny členy redakce