Redakce
Silvie Lauder
redaktorka
Narodila se ve Vyškově, vyrostla v Brně, od podzimu 1998 žije v Praze. První novinářské zkušenosti získala během středoškolských studií v brněnském deníku Rovnost, během studií žurnalistiky na Fakultě sociálních věd UK nastoupila do Lidových novin. Po třech letech odtud na podzim 2004 odešla do Respektu. Na počátku se věnovala domácí politice, ale postupně svůj záběr rozšiřovala o tabuizovaná či polarizující témata související s postavením žen (i mužů) ve společnosti, sexuálním násilím nebo situaci LGBT+ komunity. Za tři texty byla nominována na Novinářskou cenu Nadace OSF, v roce 2013 cenu získala za objevný text o historii romského holokaustu. V roce 2018 získala Cenu Františky Plamínkové. Na jaře 2023 jí vychází knižní kolekce feministických esejů nazvaná V pasti pohlaví.
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