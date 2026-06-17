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17. 6. 20261 hodina 9 minut

Svléknout do spodního prádla, prosím. Proč hudební průmysl nutí ženy k sexualizaci?

Ženy XYZ #49: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata

Silvie Lauder
,
Markéta Plíhalová
,
Clara Zanga

Vzhled hraje v populární hudbě zásadní roli desítky let. V poslední době si ale stále více lidí všímá, že ženské popové hvězdy nezřídka vystupují v kostýmu, který připomíná spodní prádlo. Kde leží hranice mezi svobodnou volbou umělkyně a sebeobjektifikací, který negativně ovlivňuje celý hudební průmysl? A čelí tlaku na vzhled i mužští popoví zpěváci? Ve feministickém podcastu Ženy XYZ o tom debatovaly Markéta Plíhalová, Silvie Lauder a Clara Zanga. 

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Podcast je součástí série

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