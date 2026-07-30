30. 7. 202620 minut
Diskriminujeme single ženy? Koalice se pře o to, kdo má mít nárok na umělé oplodnění
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Evou Soukeníkovou
Výtah Respektu: V mezirezortním připomínkovém řízení čeká již několik týdnů i návrh změny zákona, který by rozšířil možnost umělého oplodnění i pro ženy bez partnera. Prosazuje to mimo jiné ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z ANO. Jak ale nedávno upozornil server iRozhlas, ne všichni koaliční partneři by pro to hlasovali. Vojtěch by se tak musel spolehnout i na hlasy z opozice. Jaké jsou argumenty pro a proti přijetí tohoto návrhu? A jak se ministr zdravotnictví staví ke střetu zájmů svého šéfa z hnutí ANO? I o tom mluví ve čtvrteční epizodě Eva Soukeníková.
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Podcast je součástí série
Výtah Respektu
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