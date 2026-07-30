0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Proč jsou Slováci tak vtipní?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
30. 7. 202620 minut

Diskriminujeme single ženy? Koalice se pře o to, kdo má mít nárok na umělé oplodnění

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Evou Soukeníkovou

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: V mezirezortním připomínkovém řízení čeká již několik týdnů i návrh změny zákona, který by rozšířil možnost umělého oplodnění i pro ženy bez partnera. Prosazuje to mimo jiné ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z ANO. Jak ale nedávno upozornil server iRozhlas, ne všichni koaliční partneři by pro to hlasovali. Vojtěch by se tak musel spolehnout i na hlasy z opozice. Jaké jsou argumenty pro a proti přijetí tohoto návrhu? A jak se ministr zdravotnictví staví ke střetu zájmů svého šéfa z hnutí ANO? I o tom mluví ve čtvrteční epizodě Eva Soukeníková.

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Výtah Respektu

480 článků
480 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články