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15. 7. 202618 minut

Turkova komunikace po nehodě je moc už i na Babiše. Konci politické kariéry je blíž než kdy dřív

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Kristýnou Jelínkovou

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Poslanec za Motoristy Filip Turek v úterý večer oznámil, že dokud policie nerozhodne o viníkovi nehody, ke které došlo zkraje týdne, nebude vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Pokud by prý byl označen za viníka, na post rezignuje. Jak se k dalšímu Turkovu incidentu staví předseda vlády Andrej Babiš? Jaký vliv na vše může mít ministr zahraničí Petr Macinka, který za zmocněncem pevně stojí? A mohlo by to znamenat konec Turkovy politické kariéry? Nejen o tom mluví ve středeční epizodě Kristýna Jelínková. Čtěte také: Proč by nebezpečná jízda Filipa Turka ve velkém černém SUV mohla znamenat jeho konec

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