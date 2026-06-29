Macinka neměl ve Strážnici co dělat. Že se dostal na pódium, mohl být výsledek politického tlaku
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor Zuzany Machálkové s Erikem Taberym
Výtah Respektu: V jihomoravské Strážnici se o víkendu konal 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu. A pokud o něm někdo neslyšel doposud, letos nejspíš minul jen málokoho. Na pátečním zahájení tam totiž lidé vypískali ministra kultury Oto Klempíře, a den poté pak i ministra zahraniční Petra Macinku. Místo toho aby politici vzali zpátečku, začali osočovat návštěvníky z toho, že na ně má vliv alkohol, vedra a že se zbláznili. Jejich kolega z Motoristů Boris Šťastný následně dokonce vyzýval k odebrání dotací. Přestože Macinka se po pondělním jednání vlády omluvil, jeho vystoupení vyvolalo ostrou kritiku. Proč se vůbec na pódium dostal? Jaké by víkendové události mohly mít dopady? A jsou něčím srovnatelné se Slovenskem? Nejen o tom se v další epizodě baví Zuzana Machálková s Erikem Taberym. Čtěte také: Motoristé: Smějí se nám? Pískají na nás? Vezměme jim peníze! a Jaká Šimkovičová, takový Macinka – folkloristé už vypískávají i české ministry
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