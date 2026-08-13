13. 8. 202625 minut
Drahá Praha potřebuje nízkoprahová místa, jako je Stalin. Politici si toho před volbami všímají
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Pavlem Turkem
Výtah Respektu: Vedení Prahy tento týden vrátilo kulturní centrum Stalin u bývalého pomníku sovětského diktátora na Letné do tržního řádu. Bude tak moct dál fungovat. Jaký je význam tohoto místa? Proč pražský magistrát už loni nechtěl centru prodloužit nájemní smlouvu? Do jaké míry hraje roli politika? A jaký je podle radních plán s objektem Kasárna Karlín? I o tom mluví ve čtvrteční epizodě Pavel Turek.
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Podcast je součástí série
Výtah Respektu
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