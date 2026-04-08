Redakce
Štěpán Sedláček
autor podcastů
Novinář a autor redakčních podcastů. Vystudoval sociokulturní antropologii na Univerzitě Karlově a semestrální program věnovaný evropské integraci na Maastrichtské univerzitě v Nizozemsku. Dříve jste ho mohli pravidelně slýchat ve vysílání Českého rozhlasu, kde začínal v roce 2013 jako elév. Působil jako reportér v zahraniční a posléze vědecké redakci. Pokrýval dění zejména v EU a od roku 2018 se začal podrobněji věnovat změně klimatu a souvisejícím tématům. Za mikrofon Respektu poprvé usedl v říjnu 2022. Na kontě má mimo jiné podcasty a série Zeitgeist, Čtení s Respektem, Na tripu popkulturou s Petrem A. Bílkem, Americká krása nebo Příběhy klimatické změny. A občas i něco napíše.
4let v Respektu
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