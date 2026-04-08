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Redakce

Štěpán Sedláček

autor podcastů

Novinář a autor redakčních podcastů. Vystudoval sociokulturní antropologii na Univerzitě Karlově a semestrální program věnovaný evropské integraci na Maastrichtské univerzitě v Nizozemsku. Dříve jste ho mohli pravidelně slýchat ve vysílání Českého rozhlasu, kde začínal v roce 2013 jako elév. Působil jako reportér v zahraniční a posléze vědecké redakci. Pokrýval dění zejména v EU a od roku 2018 se začal podrobněji věnovat změně klimatu a souvisejícím tématům. Za mikrofon Respektu poprvé usedl v říjnu 2022. Na kontě má mimo jiné podcasty a série Zeitgeist, Čtení s Respektem, Na tripu popkulturou s Petrem A. Bílkem, Americká krása nebo Příběhy klimatické změny. A občas i něco napíše.

4let v Respektu

594napsaných článků

Autor: foto: Milan Bureš

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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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