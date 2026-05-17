Až vás robot obejme
Co vzejde ze spojení umělé inteligence a polidštěných strojů
U vchodu uvítá návštěvníky robotický vrátný s vizáží veselého dítěte a přivolá kolegu pro styk s veřejností, dalšího vstřícného robota, který je provede továrnou. V halách tu pracují tisíce strojů: některé v podobě mechanických rukou či automatů na kolečkách, ale další mají dvě nohy a lidský vzhled. Přenášejí a umisťují díly na pracovní stoly, sestavují z nich výrobek. Lidí tu moc není, zastávají spíše funkci dozoru. „Za všechny naše roboty řádně platíme daň,“ připomíná strojový průvodce mechanismus, který společnosti umožňuje vyrovnat se s náhradou lidské pracovní síly neúnavnými automaty, jež kromě továren pronikly i do oblastí, jako je péče o seniory a pacienty. Zastanou i roli pomocníků v domácnosti či zábavných společníků.
Robot zaujal seniory coby stand-up komik a bylo jedno, že občas selhával a padal.
V takovém světě ještě zdaleka nežijeme. Současní humanoidní roboti, jako je Atlas od slavné americké firmy Boston Dynamics nebo Optimus vyvinutý Teslou miliardáře Elona Muska, na propagačních videích tančí, skládají prádlo, pomáhají ve výrobě, servírují lidem nápoje nebo hrají fotbal. Žádný z nich ale ve skutečnosti nedokáže vstoupit do neznámého prostředí a rovnou v něm začít plnit úkoly. Videa neukazují, že jde o stroje buď na dálku částečně ovládané člověkem, nebo naprogramované a dotrénované k práci v předem zmapovaném terénu. Navíc jsou roboti stále dost neohrabaní. Uchopit sklenici a nalít do ní vodu pro ně představuje velkou výzvu. A dát nádobí do myčky?
