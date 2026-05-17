Album týdne: Držitelka Grammy Kehlani na své novince konečně zjistila, kým je
„Za chvíli uslyšíte srdce, které bylo namáháno, uzdraveno a znovuzrozeno, hlas přijímající svou pravdu beze strachu, bez filtrů a bez omluv,“ uvádí zpěvačka Kehlani své stejnojmenné album v počátečním intru. Rozhodnutí pojmenovat desku prostě Kehlani odkazuje na silný vztah všech písní k autorčině životu. Jako by říkala: Tohle jsem já. Jednatřicetiletá Američanka navíc přizvala ke spolupráci na jednotlivých skladbách deset svých pěveckých inspirací, jako jsou Lil Wayne, Usher nebo Cardi B.
Vzniklo album, které je nejen osobité, ale současně se do něj promítají různé styly a osobnosti ovlivňující zpěvaččin umělecký vývoj. Mísí prvky pro Kehlani naprosto typického R&B, hip hopu, popu nebo soulu a ohlíží se za cestou, kterou započala už v letech dospívání v kapele PopLyfe a následně se v roce 2017 s albem SweetSexySavage vydala na sólovou dráhu. „Nepotřebuju růže, potřebuju jen nějaké květiny ze své zahrady. Nemůžeš se prostě vrátit k tomu, jak jsi mě miloval na začátku?“ zpívá v pilotním singlu Folded. Za píseň, ve které lituje rozchodu, letos Kehlani získala hned dvě ceny Grammy – pro nejlepší R&B skladbu a nejlepší R&B vystoupení.
Na albu Kehlani je bezpochyby nejdůležitější složkou její hlas. Působí nenuceně a lehce ve složitých bězích a zároveň dokáže velmi silně přenést emoci. Promlouvá přímo k posluchači, a právě proto má hlavní podíl na tvorbě atmosféry, která se pohybuje od sebevědomě taneční až po citově intimní. Reflektují to také texty zabývající se především různými podobami lásky – naplněné, nešťastné, tělesné, uzdravující i toxické. Skrze ni zpěvačka poznává sebe samu, reflektuje osobní růst a uvědomuje si, na čem v životě záleží. Od kariérních začátků se posunula jak v tvorbě, tak v soukromí a z alba celkově čiší vyzrálost. Jak píše časopis Variety: „Vědět, kdo skutečně jste, může být celoživotní problém, ale Kehlani to zřejmě konečně zjistila.“ Barbora Koutná
