Všechno, co děláme, je aktivismus
Rap se pro Hihihahaholky stal osvobozením, emancipací i prostředkem, jak dát průchod svému naštvání
Jestli má někdo dokonalou schopnost poznat jakýkoli sexismus, tak to jsou Hihihahaholky. A ještě ho okamžitě přetaví v rapový song. „Mám v sobě jak rage, tak potřebu hledat spravedlnost v systému, který samozřejmě není rovný,“ říká Alena Novotná, jedna z rapperek výrazného tria.
Už na debutu Pinky Winky Life zachytily Hihihahaholky dívčí život, který je zdánlivě hravý, přesto nastavuje mladým ženám striktní hranice. Druhá deska Dobrodružství Jessicy a Angie byla sitkomem o tom, jaké to je, když si dvě holky vyrazí do města a nikdo je nenechá na pokoji. Sarkastickým protestsongem Motůrek se loni v prosinci opřely do Filipa Turka a glosovaly jeho někdejší facebookové výroky. Letošní konceptuální novinka SSSCREAM je pak feministické drama volně inspirované knihou i filmem Kladivo na čarodějnice. Na základě historických událostí Hihihahaholky popisují nekončící systémový útlak a nenávist vůči ženám, jež se v aktuální podobě znovu projevují třeba v rámci manosféry nebo snahou některých politických stran kontrolovat reprodukční práva.
Sice mají v názvu citoslovce smíchu a neberou se ani trochu vážně, ale rozhodně nevytvářejí samoúčelnou zábavu. „Až na pár výjimek děláme hudbu o věcech, co nás se***ou,“ shrnuje Matěj Šíma, který je hlavním autorem hudby, zatímco slova píší a rapují Alena Novotná a Štěpánka Todorová. Nevyrůstají přímo z rapové scény, rap samotný se pro ně spíš stal prostředkem, který jim dal možnost naplno se vyjádřit a dát průchod svému naštvání.
Všechny tři dohromady spojilo uvolněné prostředí Katedry alternativního a loutkového divadla na pražské DAMU, kam přišli z různých koutů republiky. Todorová z Brna, Novotná z Českých Budějovic a Šíma, který studoval o pár ročníků nad nimi, z Ostravy. Divadelní a herecké zázemí, které mají společné s dalšími rapovými kapelami vzešlými z DAMU jako Mutanti hledaj východisko nebo P/\ST, se promítá i do toho, že se jejich tvorba od počátku jen hemží alter egy. Ve svých písních na sebe Hihihahaholky už stačily vzít podobu nešťastné Ofélie i oplzlého stalkera. V rámci alba SSSCREAM se pak střídavě mění v sadistického inkvizitora Bobliga i vzpurnou kuchařku Zuzanu, která se nehodlá podvolit.
