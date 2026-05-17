Seriál týdne: Série Monyová vidí celou ženu, nejen zavražděnou spisovatelku
Spisovatelka, kterou zabil manžel. Do téhle strohé věty se v kolektivní paměti smrskla Simona Monyová, úspěšná autorka ženské literatury, která žila v násilném vztahu, jenž skončil v roce 2011 tragicky. Šestidílná série Monyová sice primárně vznikla právě kvůli lákavému tématu tragédie v životě známé osobnosti, ale má – podobně jako titulní hrdinka – větší ambice: neukázat ji jen jako oběť. A Tereza Ramba odvádí v hlavní roli pozoruhodnou práci.
Série sleduje hrdinku od autorských začátků po kariérní vrchol. V prvním manželství s „nudným“ otcem dvou synů, přes zpočátku vášnivý druhý vztah. Její přerod z nevýrazné, milující matky snící po nocích o slávě a mercedesu v pěstěnou sexy ženu. Psala „červenou knihovnu“ o intrikách, žárlivosti, sexu: Blonďatá stíhačka, Střípky z ložnic, Sebemilenec. Odlehčený žánr ale u ní byl často temnější, než bývá zvykem. Psala i o manipulaci a domácím násilí.
Veřejný příběh Monyové je na jednu stranu v jádru bulvární. Není třeba zastírat, že mu právě pro jeho potenciální široký divácký zásah hlavně u žen dala Nova zelenou. Na druhé straně seriál dobře zpracovává důležité téma domácího násilí i niternou ženskou perspektivu. V prvních dvou dílech, na jejichž základě tento text vznikl, série balancuje mezi intimním psychologickým portrétem, true crime a variací Sexu ve městě. Scenáristka Barbora Námerová a kameraman Lukáš Hyksa našli klíč k vyprávění v žánru knih a stylu psaní Monyové. Vnitřní monology hlavní postavy s nadhledem glosují její život i vztahy kamarádek. Románová fantazie se prolíná s realitou, jak spisovatelka čerpala i ze svého života. V klíčových okamžicích je kamera snová, rozostřená. Pastelové barvy nejen souzní s „ženským“ žánrem a naznačují snílkovství a citlivost, ale i to, že věci nejsou černobílé. Že i vztahy bývají rozostřené, neuspořádané a všechna rozhodnutí se nemusí jevit jako logická.
Právě schopnost ukázat Monyovou nečernobíle je tu silnou stránkou. Je milující matkou, ambiciózní a schopnou podnikatelkou i beznadějnou romantičkou, silnou ženou s Achillovou patou danou možná nízkým sebevědomím, možná sociálně podmíněným upozaďováním sama sebe. Zdá se, že série přesně zachycuje i manipulaci ze strany „osudového“ muže.
