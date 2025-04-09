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Astrounat Brázda
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Redakce

Erik Tabery
Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík
Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra
Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla
Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra
Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík
Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper
Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová
Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová
Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

David Němec

David Němec

grafik

Kateřina Malá Komárková
Kateřina Malá Komárková

Kateřina Malá Komárková

obrazová redaktorka

Štěpán Sedláček
Štěpán Sedláček

Štěpán Sedláček

autor podcastů

Zuzana Machálková

Zuzana Machálková

autorka podcastů

Barbora Kroužková

Barbora Kroužková

moderátorka

Petr Horký
Petr Horký

Petr Horký

redaktor

Silvie Lauder
Silvie Lauder

Silvie Lauder

redaktorka

Tomáš Lindner
Tomáš Lindner

Tomáš Lindner

vedoucí zahraniční Agendy

Jaroslav Spurný
Jaroslav Spurný

Jaroslav Spurný

redaktor

Ivana Svobodová
Ivana Svobodová

Ivana Svobodová

redaktorka

František Trojan
František Trojan

František Trojan

redaktor

Martin Uhlíř
Martin Uhlíř

Martin Uhlíř

redaktor

Magdaléna Fajtová

Magdaléna Fajtová

redaktorka

Filip Zelenka

Filip Zelenka

redaktor

Markéta Plíhalová

Markéta Plíhalová

redaktorka

Clara Zanga

Clara Zanga

redaktorka

Dominika Perlínová

Dominika Perlínová

redaktorka

Kristýna Jelínková

Kristýna Jelínková

redaktorka

Eva Soukeníková

Eva Soukeníková

redaktorka

Jindřiška Bláhová
Jindřiška Bláhová

Jindřiška Bláhová

redaktorka

Pavel Turek
Pavel Turek

Pavel Turek

redaktor

Jan H. Vitvar
Jan H. Vitvar

Jan H. Vitvar

vedoucí kulturní rubriky

Petra Švehlová

Petra Švehlová

vedoucí jazykové redakce

Milan Jaroš
Milan Jaroš

Milan Jaroš

fotograf

Matěj Stránský
Matěj Stránský

Matěj Stránský

fotograf

Radka Fuksová
Radka Fuksová

Radka Fuksová

manažerka redakce

Michal Ischia
Michal Ischia

Michal Ischia

produktový manažer

Jolana Tesárková

Jolana Tesárková

sociální sítě

Karolína Kučerová

Karolína Kučerová

marketing

Pavel Volčík

Pavel Volčík

ředitel vydavatelství

Eva Gabrižová

Eva Gabrižová

produkce podcastů

Václav Veselka

Václav Veselka

CRM a kampaně

Zuzana Kučera Vlnasová

Zuzana Kučera Vlnasová

vedoucí obchodního oddělení

Monika Dlouhá

Monika Dlouhá

zákaznická podpora (předplatné)