Redakce
Erik Tabery
šéfredaktor
Tomáš Brolík
zástupce šéfredaktora
Ondřej Kundra
zástupce šéfredaktora
Marek Švehla
vedoucí rubriky Komentáře
Martin Kontra
editor
Pavel Kroulík
editor webu
Ivan Lamper
editor
Naďa Buchtová
redaktorka vydání
Kateřina Mázdrová
vedoucí vydání
David Němec
grafik
Kateřina Malá Komárková
obrazová redaktorka
Štěpán Sedláček
autor podcastů
Zuzana Machálková
autorka podcastů
Barbora Kroužková
moderátorka
Petr Horký
redaktor
Silvie Lauder
redaktorka
Tomáš Lindner
vedoucí zahraniční Agendy
Jaroslav Spurný
redaktor
Ivana Svobodová
redaktorka
František Trojan
redaktor
Martin Uhlíř
redaktor
Magdaléna Fajtová
redaktorka
Filip Zelenka
redaktor
Markéta Plíhalová
redaktorka
Clara Zanga
redaktorka
Dominika Perlínová
redaktorka
Kristýna Jelínková
redaktorka
Eva Soukeníková
redaktorka
Jindřiška Bláhová
redaktorka
Pavel Turek
redaktor
Jan H. Vitvar
vedoucí kulturní rubriky
Petra Švehlová
vedoucí jazykové redakce
Milan Jaroš
fotograf
Matěj Stránský
fotograf
Radka Fuksová
manažerka redakce
Michal Ischia
produktový manažer
Jolana Tesárková
sociální sítě
Karolína Kučerová
marketing
Pavel Volčík
ředitel vydavatelství
Eva Gabrižová
produkce podcastů
Václav Veselka
CRM a kampaně
Zuzana Kučera Vlnasová
vedoucí obchodního oddělení
Monika Dlouhá
zákaznická podpora (předplatné)