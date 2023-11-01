Redakce
Zuzana Kučera Vlnasová
vedoucí obchodního oddělení
Zuzana působí na mediálním trhu přes 20 let a v Respektu vede kompletní obchodní agendu. Do nově vzniklé společnosti Respekt Media a.s. přešla na podzim roku 2023 jako klíčová manažerka s hlavním úkolem zajistit finanční nezávislost a stabilitu týdeníku po jeho odchodu z vydavatelství Economia. Jako vedoucí obchodního oddělení úspěšně transformovala inzertní model Respektu a se svým týmem v rekordním čase vyjednala zcela nové obchodní podmínky na trhu. Specializuje se na strategické multikanálové projekty (print, online, audio) pro institucionální i komerční partnery a nese odpovědnost za finanční rozvoj celého projektu.
3let v Respektu
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