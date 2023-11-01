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Redakce

Zuzana Kučera Vlnasová

vedoucí obchodního oddělení

Zuzana působí na mediálním trhu přes 20 let a v Respektu vede kompletní obchodní agendu. Do nově vzniklé společnosti Respekt Media a.s. přešla na podzim roku 2023 jako klíčová manažerka s hlavním úkolem zajistit finanční nezávislost a stabilitu týdeníku po jeho odchodu z vydavatelství Economia. Jako vedoucí obchodního oddělení úspěšně transformovala inzertní model Respektu a se svým týmem v rekordním čase vyjednala zcela nové obchodní podmínky na trhu. Specializuje se na strategické multikanálové projekty (print, online, audio) pro institucionální i komerční partnery a nese odpovědnost za finanční rozvoj celého projektu.

3let v Respektu

0napsaných článků

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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