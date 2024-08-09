Naďa Buchtová
redaktorka vydání
12let v Respektu
30napsaných článků
redaktorka vydání
12let v Respektu
30napsaných článků
Dopis z Lublaně
Každý jednorázový kelímek se používá přibližně deset minut. „I v Česku se jich každoročně použijí desítky milionů. Řešíme sice kapku v ekologickém moři, ale je to lepší než nic,“ vysvětluje Jan Havránek vznik projektu Otoč kelímek – systému vratných kelímků na kávu.
První den tohoto měsíce opět začal Suchej únor, kampaň, která chce upozornit na nadměrnou konzumaci alkoholu. „Pivo, víno, panáky, to je součást naší národní identity. A u mužské části populace to platí obzvlášť,“ komentuje důvod vzniku sociolog Josef Petr z Ligy otevřených mužů.
Terezín: magazín
Šesťák na „Kulaťáku“
Olomouc: DW7