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Redakce

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Český vzdělávací systém opustila po složení státnic v oboru studia nových médií na Filozofické fakultě UK. V Respektu je od roku 2013 součástí výrobního oddělení a náplní její práce je produkce vydání. Vedle toho je lektorkou a mentorkou participativních aktivit ve vzdělávacím a kulturním centru pro seniory Elpida. Tam má na starosti komunitní akce a věnuje se empowermentu studentů centra a jejich přerodu do role lektora. Občas zabrousí k tématu mediální gramotnosti.

12let v Respektu

30napsaných článků

Autor: foto: Milan Bureš

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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

David Němec

grafik

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