34/2026 • 17.–23. 8. 2026
Jak pečovat o svůj mozek
Šance na stáří bez demence je každým rokem vyšší
Editorial
Respekt • Despekt
Komentář
Babiš jako lídr opozice a dvojí metr Schillerové
Erik Tabery
Proč si lidé nechtějí připustit, že vládne jejich strana?
Havlíček přihazuje stamiliardy a lid nechápe
Marek Švehla
Plány nové jaderné elektrárny se opírají pouze o víru, že to dopadne dobře
Fareed Zakaria: Jak zničit vlastní renomé
Fareed Zakaria
Nespolehlivost Ameriky nutí její spojence hledat cesty, jak si vystačit bez ní
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Česko
Babišova vláda píše zákon na míru Agrofertu
Filip Zelenka
Chystané předkupní právo na zemědělskou půdu může být nejkřiklavějším ohnutím pravidel ve prospěch bývalé firmy šéfa hnutí ANO
Varování do mobilu, kontrola osamělých seniorů, kino zdarma. Jak evropské státy zvládají horka
Dominika Perlínová
V zahraničí vymýšlejí akční plány, v Česku se podle politiků není nutné stresovat: situace je prý zatím víceméně v normě
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Kultura
Hra na trendy a komunity. Hollywood si z diváků udělal dobrovolné dělníky své propagace
Jindřiška Bláhová
Oslovit publikum ve věku zábavy, která se nikdy nevypíná, je čím dál náročnější
Album týdne: Starým písním vdechli nové emoce. Post-hudba se na akustickém albu probírá svou minulostí
Eliška Palušová
Výstava týdne: Když stromy trestají lidi – malíř Matouš Hrbek v Jičíně opouští zahradu a vyráží do divočiny
Jan H. Vitvar
Seriál týdne: Sprosté Toulavé kočky. Ricky Gervais si myslí, že lidstvo je póvl
Jindřiška Bláhová
Kritika si myslí, že britský komik narazil na dno humoru