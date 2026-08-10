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Astrounat Brázda
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Jak pečovat o svůj mozek
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Obálka vydání 34/2026
34/2026 • 17.–23. 8. 2026

Jak pečovat o svůj mozek

Šance na stáří bez demence je každým rokem vyšší

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Obálka vydání 33/2026
Pšššt! Příroda právě léčí
10.–16. 8. 2026
Senioři, cvičení paměti Autor: Matěj Stránský
Jak pečovat o svůj mozek
Jak pečovat o svůj mozek
Ikarův pád z akademických výšin. Příběh „zázračného“ vědce Jasona Ardaye narazil na realitu
Ikarův pád z akademických výšin. Příběh „zázračného“ vědce Jasona Ardaye narazil na realitu
Zákaz kontaktu s manželkou, teplá voda dvakrát týdně, miniaturní cela. Příběh Čecha vězněného v Číně
Zákaz kontaktu s manželkou, teplá voda dvakrát týdně, miniaturní cela. Příběh Čecha vězněného v Číně

Editorial

Odysseovské otázky

Erik Tabery

Nolanův film vrací na scénu zásadní témata, jako je hledání hranice odpovědnosti za druhé, za co stojí bojovat, jak definujeme věrnost, co dlužíme přátelům, zvedá téma prozření a pokání

Anketa

České řeky vysychají. Co to ve vás vyvolává?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Babiš jako lídr opozice a dvojí metr Schillerové

Erik Tabery

Proč si lidé nechtějí připustit, že vládne jejich strana?

Havlíček přihazuje stamiliardy a lid nechápe

Marek Švehla

Plány nové jaderné elektrárny se opírají pouze o víru, že to dopadne dobře 

Fareed Zakaria: Jak zničit vlastní renomé

Fareed Zakaria

Nespolehlivost Ameriky nutí její spojence hledat cesty, jak si vystačit bez ní

Newsletter

Sucho v maďarské jaderné elektrárně Paks a výstraha všem okolo

Tomáš Brolík

Garrigue: Jak se stalo, že je Maďarsko v takové energetické šlamastyce?

Ranní postřeh

Petros Michopulos: Z Václava Klause už mluví jenom narcistní zombie

Petros Michopulos

Jeho svět zemřel někdy v půlce jeho druhého mandátu. A tak se rozhodl, že zemře s ním

Téma

Jak pečovat o svůj mozek

Tomáš Brolík, Martin Uhlíř

Šance na stáří bez demence je každým rokem vyšší

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Babišova vláda píše zákon na míru Agrofertu

Filip Zelenka

Chystané předkupní právo na zemědělskou půdu může být nejkřiklavějším ohnutím pravidel ve prospěch bývalé firmy šéfa hnutí ANO

Varování do mobilu, kontrola osamělých seniorů, kino zdarma. Jak evropské státy zvládají horka

Dominika Perlínová

V zahraničí vymýšlejí akční plány, v Česku se podle politiků není nutné stresovat: situace je prý zatím víceméně v normě

Politika

Zákaz kontaktu s manželkou, teplá voda dvakrát týdně, miniaturní cela. Příběh Čecha vězněného v Číně

Ondřej Kundra

Kdo je tajemný muž, o kterém ministr Macinka říká, že mu nic neschází, ale on to popisuje jinak

Společnost

Je to masakr, ale voda z kohoutku mi zatím teče

Petr Horký

Výprava podél jedné z řek, která je v letošním suchém létě na historickém minimu

Automatizace přinesla ekonomickou bídu. U umělé inteligence to tak být nemusí

Daron Acemoglu, The Atlantic

Jak zařídit, aby AI působila ve prospěch pracovníků

Předvolební Česko

Policie má žháře, „Palermo“ chce omluvu

Marek Švehla

Předvolební Česko - 11. díl. Dosud bylo na Hluboké propojení politiky a byznysu. Teď tu možná máme i propojení byznysu a zločinu, říká zastupitel a oběť útoku Martin Veber

Zahraničí

Ikarův pád z akademických výšin. Příběh „zázračného“ vědce Jasona Ardaye narazil na realitu

Daniel Engber, The Atlantic

Od překonání autismu k obvinění z podvodu. Kauza nejmladšího profesora v Cambridgi ukazuje, co svět přehlédne kvůli dobrému příběhu

Kultura

Ministr Klempíř asi nechce kultuře záměrně škodit, jen opakovaně šlape vedle

Jindřiška Bláhová, František Trojan

S Adrianou Světlíkovou o nečitelnosti šéfa rezortu kultury, chybějící debatě a o tom, proč nesouhlasí s přípravou nové kulturní politiky

Kultura

Hra na trendy a komunity. Hollywood si z diváků udělal dobrovolné dělníky své propagace

Jindřiška Bláhová

Oslovit publikum ve věku zábavy, která se nikdy nevypíná, je čím dál náročnější

Album týdne: Starým písním vdechli nové emoce. Post-hudba se na akustickém albu probírá svou minulostí

Eliška Palušová

Výstava týdne: Když stromy trestají lidi – malíř Matouš Hrbek v Jičíně opouští zahradu a vyráží do divočiny

Jan H. Vitvar

Seriál týdne: Sprosté Toulavé kočky. Ricky Gervais si myslí, že lidstvo je póvl

Jindřiška Bláhová

Kritika si myslí, že britský komik narazil na dno humoru

Hudba

Když nasloucháte zvukům přírody, máte chuť za ni také bojovat

Pavel Turek

Zvukový umělec Tomáš Šenkyřík vytváří podmanivý archiv života na jižní Moravě

Literatura

Leonide Iljiči, co mám dělat?

Jakub Rákosník

Jak reformní komunisté v roce 1968 postupně ztratili kontrolu nad situací

Jeden den v životě

Rybolov bez prutu

Vojtěch Svoboda

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper