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16. 8. 20263 minuty

Odysseovské otázky

Nolanův film vrací na scénu zásadní témata, jako je hledání hranice odpovědnosti za druhé, za co stojí bojovat, jak definujeme věrnost, co dlužíme přátelům, zvedá téma prozření a pokání

Erik Tabery

Režisér Christopher Nolan je úžasný vypravěč. A to jak příběhů ve svých filmech, tak i všeho kolem nich. Umí udělat rozruch, vzbudit touhu být u toho. V době, kdy je těžena naše pozornost na všech frontách, takže jsme nekoncentrovaní, je schopnost přitáhnout diváky svého druhu umění. A ještě větší pak udržet je skoro tři hodiny sedět a sledovat.

Odyssea je krásný film, v mnoha ohledech klasický. Je to ale i politický snímek, což je patrné z reakcí, které vyvolává. Chvílemi se zdá, že nenatočil film, ale jen před nás postavil zrcadlo a každý v něm vidíme, co chceme. Někdo poselství o transsexuálech, jiný protežování Afroameričanů, další zprávu o konci naší civilizace. Přidávám se k těm, kteří byli nalákáni voláním sirén. Také jsem padl do pasti a podíval se do zrcadla.

Zaujalo mě, že tolik lidí vidí ve filmu útok na starý dobrý svět a vzbuzují tak dojem, že liberálové skrz snímek vedou další fázi kulturní války. Film je přitom velmi tradičně mužný. I přes všechny peripetie a zprávy o neštěstí, krutosti a hlouposti, kterou světu vtiskovali muži, sledujeme příběh statečného bojovníka, milujícího manžela a otce, který se vypořádává se svými démony. Na plátně mohou lidé obdivovat fyzickou kondici hlavního protagonisty, o které obdivně mluví i jeho herecké kolegyně. Bojové scény jsou plné dynamiky a síly. Je to tak trochu mužská terapie, která hezky postaru říká, že nejlepší není, když se hlavní postava vzdá své touhy bojovat a obejme nepřátele. Je to přesně naopak. Zastánci tradičního zobrazení mužů by tedy měli spíše jásat. Ale není to pochopitelně takhle banální.

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