Odyssea podle Nolana je intimní velkofilm o mužské vině a ženském hněvu
Britský mistr časových skládaček spojil spektákl a emoce, ve vyprávění však zůstal překvapivě krotký
Před kinem na londýnském Leicester Square se vzpínal dřevěný kůň. Do sálu vcházely hvězdy v čele s Mattem Damonem, který ztvárnil Odyssea, a Anne Hathaway, jež si zahrála jeho manželku Pénelopé. Místo po červeném koberci však tentokrát kráčeli po pískovém, jenž odkazoval na pláže ostrova, kde řeckého hrdinu věznila nymfa Kalypsó. „Bohové žijí mezi námi. Odyssea dorazila,“ otevřel s patosem minulý týden reportáž ze světové premiéry nového filmu Christophera Nolana časopis Hollywood Reporter.
Tón odpovídá reklamní kampani k filmu podle Homérova eposu, který pojednává o desetileté Odysseově cestě domů po trojské válce. Ještě z něj nikdo neviděl ani okénko, ale uplynulého půl roku se o něm mluvilo jako o největší filmové události minimálně léta. Marketing prodával „nevídanou“ velkolepost zpracování díky zdokonalené technologii IMAX, praktické triky a autenticitu lokací místo digitální reality. K tomu režiséra jako vizionáře, který dostal možnost uskutečnit největší ambice.
„Mám pocit, jako bychom natočili šest, možná sedm filmů naráz,“ prohlásil Matt Damon o snímku, s nímž štáb cestoval od Maroka po Island. Premiérové projekce v kinech IMAX v USA byly údajně vyprodány rok dopředu. Zároveň se po zveřejnění traileru do toku kampaně přilila on-line kritika ohledně údajné historické nevěrohodnosti či obsazení. Vadilo, že chybí řečtí herci, stejně jako to, že fiktivní Helena Trojská má tvář Lupity Nyong’o.
Producent přesto doufá v podobný „zázrak“, jaký se odehrál před třemi lety s Nolanovým Oppenheimerem. Životopisný snímek o vynálezci atomové bomby se stal nečekaným hitem. Spolu s Barbie představoval naději, že se lidé vrátí po pandemii do kin, pokud dostanou důvod. A Nolan se kvalifikoval jako někdo, kdo je schopný dělat v tomhle ohledu divy.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu