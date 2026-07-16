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Česko16. 7. 202610 minut

Okamura: Nejedu tam politicky, ale držet zpátky se nebudu. Šéf SPD míří na návštěvu Číny

Oficiálně míří šéf sněmovny za turismem a byznysem, na pozadí se však řeší možná výměna údajných špionů

Eva Soukeníková
,
Kristýna Jelínková

Kabinet Andreje Babiše (ANO) už od svého nástupu avizuje snahu vymezit se proti bývalé vládě zlepšit vztahy s komunistickou Čínou. Oficiální politická cesta je k tomu jedním z největších možných symbolických gest, kterého se měl podle informací Respektu jako první zhostit sám premiér s ministrem zahraničí. Plány ale zkomplikovalo odsouvání návštěvy Číny Donaldem Trumpem – kabinet chtěl podle diplomatických zdrojů zemi navštívit až po něm, aby mohl odvrátit kritiku, že míří do autoritářské země. A poté i únorové zatčení čínského špiona v Praze.

Babišův tým tak návštěvu oddálil, vládní delegace se podle zdrojů Respektu zřejmě vypraví do Pekingu až příští rok. A do hry nečekaně vstoupil předseda SPD Tomio Okamura, který sám o cestu usiloval začátku roku. Na konci dubna - v době, kdy premiér odmítl, že se chystá aktuálně do Pekingu - přijal Okamura čínského velvyslance, aby s ním mluvil ohledně rozvoje turismu, a o víkendu odlétá šéf sněmovny směr Peking na první politickou cestu po sedmi letech. Oficiálně právě kvůli podpoře cestovního ruchu, ve kterém se sám pohyboval a vidí v něm podle svých slov příjem pro rozpočet. S plány mu však může zamíchat zatčení českého podnikatele a spolupracovníka nejbohatšího Čecha, zbrojaře Michala Strnada.

Současní vládní politici už před volbami neskrývali, že kvůli podnikatelským zájmům chtějí narovnat „pošramocené vztahy“ s Pekingem, které přičítají minulému kabinetu. V programovém prohlášení vlády Čína explicitně zmíněná není, ale schovává se pod pragmatickou politikou nebo ekonomickou diplomacií. „Normalizací“ vztahu s Čínou se při půlročním hodnocení vlády chlubil i Petr Macinka.

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„Minulá vláda podporovala export pravdy, lásky a dobra a my si myslíme, že to nepomáhá nám ani našemu HDP,“ řekl Macinka s tím, že už měl dvě příležitosti jednat se svým čínským protějškem. Odklon od politiky předchozí vlády zní dobře voličům současné koalice, ale i Peking ho může využít nejen v domácí politice.

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