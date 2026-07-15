Babiš dává Okamurovi a Motoristům prostor pro politické divadlo. Ale skutečnou moc si ponechal
ANO nepotřebuje vládnout samo. Má snové koaliční partnery
Sen Andreje Babiše o jednobarevné vládě se sice nenaplnil, po půl roce se však ukazuje, že ji vlastně ani nepotřeboval: má totiž koaliční partnery, kteří téměř nebojují o vlastní program. Motoristé sobě, ale nečekaně i SPD zatím ukazují, že jsou pro ANO mnohem poddajnějšími vládními partnery, než svého času byla sociální demokracie.
ČSSD měla totiž svou vlastní sociální agendu (vyšší rodičovský příspěvek, rychlejší růst minimální mzdy nebo vyšší důchody), kvůli níž byla ochotná vyvolávat reálný spor. Nynější Babišovi spojenci se občas sice tváří jako rebelové, jde však většinou o halasné rozdmýchávání kulturních válek, protesty proti pomoci Ukrajině či ochraně životního prostředí, kde jim Babiš ponechává prostor pro politické divadlo a oni pak uvnitř vlády, kde skutečná rozhodnutí zůstávají v rukou ANO, fungují podle několika zdrojů z koalice velmi poslušně a disciplinovaně.
Sám Babiš si svůj kabinet kuloárně i veřejně chválí a zdá se, že hegemonovi české politiky strategie zatím funguje i směrem k voličům. Současná opozice zatím v průzkumech suverénní pětatřicetiprocentní podporu hnutí ANO nijak výrazně neatakuje, Motoristé sobě podle některých modelů balancují pod hranicí vstupu do sněmovny a SPD se pohybuje jen mírně nad ní. Přesto v koalici zatím nevznikla jediná vážnější krize. Mohou současní partneři na rozdíl od ČSSD vládnutí s Andrejem Babišem přežít? A může po půlroční zkušenosti s jejich odevzdaností přijít ještě nějaké překvapení?
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