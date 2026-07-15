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Česko15. 7. 20268 minut

Na demonstraci proti Macinkovi zvedla ruku a Motorista ji obvinil z hajlování

Filmařka odsouzená na sítích k smrti teď u soudu žádá odškodné za útok na svou pověst

Markéta Pilátová

Když se někdo rozhodne zorganizovat demonstraci proti tomu, aby Motoristé sobě obsadili ministerstvo životního prostředí, nemůže očekávat, že reakce členů a příznivců této strany bude přívětivá. Dokumentaristka Ivona Remundová však rozhodně nepočítala s tím, že jí tahle role vynese obvinění z propagace nacismu.

V podstatě šlo o jednoduchou hříčku, k níž nebyla potřeba ani umělá inteligence, ani umění fotomontáže. Motoristický aktivista Jakub Svoboda, který za stranu neúspěšně kandidoval do sněmovny i do Evropského parlamentu a na zmíněnou demonstraci loni v říjnu se přišel podívat, prostě jen zachytil moment, kdy Remundová v roli moderátorky na pokyn policie požádala účastníky namačkané v jedné části náměstí, aby se pro bezpečnost všech přítomných rovnoměrněji rozprostřeli, a zvedla u toho nataženou ruku směrem k tísnícímu se davu.

Svoboda pak fotografii Remundové se zdviženou pravačkou umístil na Facebook a doplnil popiskem: „Jsem na Hradčanském náměstí a bez uzardění se tady hajluje! A účastníci demonstrace tomu tleskají! Hnutí Duha, Greenpeace a další bizár spolky živené z veřejných peněz a veřejných zakázek mají skutečný hit*er problém. Je to normální?“

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A Turek nemůže

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