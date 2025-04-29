Markéta Pilátová

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Co si nejčastěji zaznamenávaly světové osobnosti a jak se i z vašich denních poznámek může stát vynikající nástroj k poznávání světa i sebe sama
Michal Trpák staví obytné sochy s pomocí robotů
Tradiční česká instituce dokázala propojit staré s moderním a stala se útočištěm v překotném světě
Každá lajna koksu v Praze prohlubuje průšvih na opačné straně zeměkoule
Jaký život prožilo děvčátko, které se ve třech letech stalo jedním ze symbolů první republiky?
dopis z Klagenfurtu
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