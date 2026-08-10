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Pšššt! Příroda právě léčí
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Obálka vydání 33/2026
33/2026 • 10.–16. 8. 2026

Pšššt! Příroda právě léčí

Kdy nám pobyt mezi stromy, houbami a kapradím prospívá víc než drahé léky

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Obálka vydání 32/2026
Každý z nás je Odysseus
3.–9. 8. 2026
Pšššt! Příroda právě léčí
Pšššt! Příroda právě léčí
Měl to být turistický ráj a nekonečná zásobárna vody. Příliš mělkou přehradu drtí vedra
Měl to být turistický ráj a nekonečná zásobárna vody. Příliš mělkou přehradu drtí vedra
V poslední době se s focením aut docela rozjel. Kam prezident s foťákem vyráží, často neví ani jeho okolí
V poslední době se s focením aut docela rozjel. Kam prezident s foťákem vyráží, často neví ani jeho okolí

Editorial

Glen Hansard a investice do neumělé inteligence

Erik Tabery

Anketa

Snímek Vesničko má středisková letos slaví 40 let od premiéry. Který český či československý snímek podle vás nejméně zestárl?

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Komentář

V Ceutě neselhalo Španělsko, ale především nejednotní Evropané včetně Babiše  

Tomáš Lindner

V otázce migrace se i středové a proevropské strany dostaly do vleku krajní pravice a její demagogie 

Největší zkouška blahosklonného glosátora. Blažkovi hrozí v bitcoinové kauze 6 a půl roku vězení

Ondřej Kundra

Exministr spravedlnosti byl obžalován z legalizace výnosů z trestné činnosti a porušení povinností úřední osoby

Demokratická strana řeší špatné problémy

Fareed Zakaria

Cesta k dělnickým voličům by měla začít ústupem od kulturních témat

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Dříve bezplatně, dnes s přirážkou. Jak nové náklady ovlivňují životní úroveň

Filip Zelenka

Kromě bydlení rostou další položky na rodinném účtu

Téma

Pšššt! Příroda právě léčí

Markéta Plíhalová

Kdy nám pobyt mezi stromy, houbami a kapradím prospívá víc než drahé léky

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Dusno na ministerstvu zdravotnictví: Vojtěch řeší spor kvůli sledování počítačů svých zaměstnanců

Kristýna Jelínková

Přes letní dovolené a vládní prázdniny je na úřadu poměrně živo

Měl to být turistický ráj a nekonečná zásobárna vody. Příliš mělkou přehradu drtí vedra

Marek Švehla

Rybám, které přežijou, to nevadí. A koupání? Radši v bazénu. Co se děje s Novými Mlýny

V poslední době se s focením aut docela rozjel. Kam prezident s foťákem vyráží, často neví ani jeho okolí

Ondřej Kundra

Jak se z Petra Pavla stal vášnivý fotograf motoristů

Byla hvězdou ANO, pak ji skandál připravil o kariéru. A teď jde proti Babišově straně do voleb

František Trojan

Bývalá poslankyně Balaštíková plánovala exmanželovi zničit podnikání a zabít psa. Hnutí ANO může zkomplikovat plán na ovládnutí senátu

Zahraničí

Noví íránští vládci jsou odvážnější než jejich zabití předchůdci – a Trump si neví rady

Tomáš Lindner

Zůstane Hormuz pod kontrolou Teheránu? Americký prezident má na výběr další válku s nejasným výsledkem nebo dohodu, která potvrzuje jeho porážku

Svobodní i ohrožení. Po útoku islamistů se Německo ptá, jak se žije queer lidem

Andrea Böhm, Anne Hähnig, Christoph Heinemann, Alisa Schellenberg, Anastasia Tikhomirova, Die Zeit

Homosexualita nikdy nebyla tak samozřejmá. Zároveň přibývá útoků na queer osoby a značný podíl na tom mají muslimští pachatelé

Historie

Kdo si objednal vraždu Václava III.

Jan Adamec

Usmrcení posledního Přemyslovce uvrhlo v roce 1306 České království do chaosu. Po 720 letech úvah a pátrání známe jména podezřelých

Společnost

Sirény z Facebooku. Svět testerek, které zkouší věrnost manželů, snoubenců a partnerů

Aleksandra Kasprzak, Gazeta Wyborcza

A jak říkají, nechytí se jen jeden z třiceti

Rozhovor

Hodnoty jsou v politice i kulturní diplomacii přítomné vždycky. Jen se teď možná změní

Eva Soukeníková

S bývalou ředitelkou Českých center Jitkou Pánek Jurkovou o okolnostech jejího odvolání ministrem Petrem Macinkou, o rozpočtových starostech i hodnotové diplomacii

Kultura

Je divné říci, že jsem si užil pohřeb. Pro ten Glenův to ale platilo stoprocentně

Petr Horký

Zpráva o tom, jak se Dublin rozloučil se svým slavným zpěvákem Glenem Hansardem

Album týdne: Tvrdé beaty a texty o přebalování – P/\ST balancuje mezi rapem a rodičovstvím

Eliška Palušová

Seriál týdne: Robot vám může zlepšit náladu – sitkom Ann Droid je lekcí z komiky i lidskosti

Jindřiška Bláhová

Výstava týdne: Střížkova pocta světu, kterému těžko rozumí, ale o to snadněji ho maluje

Jan H. Vitvar

Hudba

Mezi popem a undergroundem jsou ty nejlepší věci

Pavel Turek

Hudebního dramaturga Marka Mikiče, který stojí za klubem Fuchs2 a koncertní sérií UGOT, nezajímají žánry, ale atmosféra

Literatura

Květy noci

Kateřina Čopjaková

Za komiksovými skladbami Laury Pérez

Malé velké dějiny

Jakub Rákosník

Jeden den v životě

Meditace s mandelinkou

Kateřina Švermová

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper