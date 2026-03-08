Největší zkouška blahosklonného glosátora. Blažkovi hrozí v bitcoinové kauze 6 a půl roku vězení
Exministr spravedlnosti byl obžalován z legalizace výnosů z trestné činnosti a porušení povinností úřední osoby
Takový konec politické kariéry si Pavel Blažek nepředstavoval. Ještě před pár lety to byl jeden z nejvlivnějších politiků, pravá ruka premiéra Petra Fialy, muž se schopností vyjednat v zákulisí ty nejtěžší dohody. Od pondělka má černé na bílém, že ho veřejná žaloba viní z legalizace výnosů z trestné činnosti a porušení povinností úřední osoby v tzv. bitcoinové kauze. Dozorující státní zástupkyně mu navrhuje šest a půl roku vězení.
Spolu s ním státní zástupkyně obžalovala jeho náměstka Radomíra Daňhela, advokáta Kárima Titze a v minulosti odsouzeného programátora a provozovatele nelegálních darknetových tržišť Tomáše Jiřikovského – pro něj chce dvacet let a propadnutí majetku. Žaloba viní Blažka, že jako ministr spravedlnosti pomáhal Jiřikovskému legalizovat bitcoiny, když část z nich umožnil přijmout jako dar pro ministerstvo spravedlnosti, kterého byl tehdy šéfem.
Klíčový byl na úplném začátku Jiřikovský, jenž se řadu let pokoušel dostat k zašifrované počítačové technice kdysi zabavené policií. Když se mu to po táhlé soudní bitvě podařilo, oživil ji s pomocí hesel a přístupových kódů, o nichž vyšetřovatelům předtím tvrdil, že je dávno zapomněl. Právě to mu otevřelo cestu k bitcoinům.
Policie však měla za to, že je získal nelegálně; aby je mohl prodat, musel jim dodat punc legálnosti. A tehdy do hry vstoupilo Blažkovo ministerstvo. Žaloba tvrdí, že Jiřikovský s pomocí advokáta Titze – člověka s vazbami na brněnskou politiku včetně jejího tamního hybatele Blažka – vymyslel způsob, jak prostřednictvím rezortu bitcoiny vyprat.
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