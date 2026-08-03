Každý z nás je Odysseus
Čím nás tak v zrušuje příběh z cizího a dávného světa
Editorial
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Respekt • Despekt
Komentář
V krojích proti změně klimatu
Jan H. Vitvar
Nová Státní kulturní politika sepsaná Motoristy škrtá odolnost společnosti i kritické myšlení
Martin Kuba v bagru
Marek Švehla
Ambiciózní hejtman dostal šanci vylepšit své renomé a využil ji
Tajemná delegace
Magdalena Fajtová
„Švábi“ z generace Z začali měnit svět
Tomáš Lindner
Indie se přidala ke globální protestní vlně mladých lidí: pohání ji frustrace z nesplněného slibu, že lepší vzdělání přinese také dobrou práci
Proč voliči v demokratických zemích tak zuří
Fareed Zakaria, The Washington Post
Jejich vlády musí přesvědčit své občany, že fungují i v době velkých technologických změn
Téma
Česko
Armáda vyřazuje nepotřebné tanky, Ukrajina je zkouší získat. A SPD opět říká „ne“
Kristýna Jelínková, Ondřej Kundra
Babišova vláda stojí před rozhodnutím, zda znovu odmítne pomoc Kyjevu
Místo privatizace přišla Balíkovna o šéfy. Nové hledat nebude a vrací se pod státní moloch
Filip Zelenka
Přeprava balíků měla zachránit Českou poštu. Nepovedlo se
Obutá-neobutá, dar-nedar. Vláda podpořila nenáviděné větrné elektrárny a tváří se, že vlastně ne
Marek Švehla
Teď se rozhodne, zda Česko v době rostoucí touhy po klimatizaci a pohonu pro elektroauta půjde cestou slovenského strachu z větrné energetiky, nebo spíš cestou polské sázky na ni
Martin Kupka: ODS podpoří Pavlovu kandidaturu na prezidenta. A vládnout v Praze s ANO si nepřeju
Ondřej Kundra, Kristýna Jelínková
S předsedou občanských demokratů o tom, proč si připadá spíš jako zaoceánský parník než převozník, proč nechce mluvit o Klausovi a kdy řekne jasné slovo k euru
Předvolební Česko
Zahraničí
Američany možná čekají první skutečně zfalšované volby
Dominika Perlínová
Trump se bojí, že prohraje midterms – a dává najevo, že je schopen čehokoli
Jak si prázdniny v Římě užívá globální smetánka
Cullen Murphy, The Atlantic
Být v Koloseu o samotě? Mít Carravaggia jen pro sebe? Pro turistického gurua Fulvia De Bonis není nic nemožné