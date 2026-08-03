0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Každý z nás je Odysseus
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Obálka vydání 32/2026
32/2026 • 3.–9. 8. 2026

Každý z nás je Odysseus

Čím nás tak v zrušuje příběh z cizího a dávného světa

Koupit předplatné
Obálka vydání 31/2026
Proč jsou Slováci tak vtipní?
27. 7. – 2. 8. 2026
The Siege of Troy, 17th century Autor: Heritage Images/Getty Images
Každý z nás je Odysseus
Každý z nás je Odysseus
Američany možná čekají první skutečně zfalšované volby
Američany možná čekají první skutečně zfalšované volby
Martin Kupka: ODS podpoří Pavlovu kandidaturu na prezidenta. A vládnout v Praze s ANO si nepřeju
Martin Kupka: ODS podpoří Pavlovu kandidaturu na prezidenta. A vládnout v Praze s ANO si nepřeju

Editorial

Brát se za lidi v nesnázích? Nic pro Okamuru

Ondřej Kundra

Jeho hlavním sdělením v Číně bylo poděkování Pekingu za souhlas s opětovným navázáním „korektních dobrých vztahů“

Anketa

Měly by být závažné zločiny, například vražda nebo pokus o vraždu, nepromlčitelné, jak navrhuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc? 

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

V krojích proti změně klimatu

Jan H. Vitvar

Nová Státní kulturní politika sepsaná Motoristy škrtá odolnost společnosti i kritické myšlení

Martin Kuba v bagru

Marek Švehla

Ambiciózní hejtman dostal šanci vylepšit své renomé a využil ji

Tajemná delegace

Magdalena Fajtová

„Švábi“ z generace Z začali měnit svět

Tomáš Lindner

Indie se přidala ke globální protestní vlně mladých lidí: pohání ji frustrace z nesplněného slibu, že lepší vzdělání přinese také dobrou práci 

Proč voliči v demokratických zemích tak zuří

Fareed Zakaria, The Washington Post

Jejich vlády musí přesvědčit své občany, že fungují i v době velkých technologických změn

Téma

Každý z nás je Odysseus

Silvie Lauder, Martin Uhlíř

Čím nás tak vzrušuje příběh z cizího a dávného světa

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Armáda vyřazuje nepotřebné tanky, Ukrajina je zkouší získat. A SPD opět říká „ne“

Kristýna Jelínková, Ondřej Kundra

Babišova vláda stojí před rozhodnutím, zda znovu odmítne pomoc Kyjevu

Místo privatizace přišla Balíkovna o šéfy. Nové hledat nebude a vrací se pod státní moloch

Filip Zelenka

Přeprava balíků měla zachránit Českou poštu. Nepovedlo se

Obutá-neobutá, dar-nedar. Vláda podpořila nenáviděné větrné elektrárny a tváří se, že vlastně ne

Marek Švehla

Teď se rozhodne, zda Česko v době rostoucí touhy po klimatizaci a pohonu pro elektroauta půjde cestou slovenského strachu z větrné energetiky, nebo spíš cestou polské sázky na ni

Martin Kupka: ODS podpoří Pavlovu kandidaturu na prezidenta. A vládnout v Praze s ANO si nepřeju

Ondřej Kundra, Kristýna Jelínková

S předsedou občanských demokratů o tom, proč si připadá spíš jako zaoceánský parník než převozník, proč nechce mluvit o Klausovi a kdy řekne jasné slovo k euru

Předvolební Česko

Další byty už ve Špindlu nechceme. Ale „boháči z Prahy“ si stejně udělají, co chtějí

Petr Horký

Předvolební Česko – 9. díl. Odpor proti výstavbě nového centra sjednotil obyvatele horského městečka, které nechce být českým Aspenem

Zahraničí

Američany možná čekají první skutečně zfalšované volby

Dominika Perlínová

Trump se bojí, že prohraje midterms – a dává najevo, že je schopen čehokoli

Jak si prázdniny v Římě užívá globální smetánka

Cullen Murphy, The Atlantic

Být v Koloseu o samotě? Mít Carravaggia jen pro sebe? Pro turistického gurua Fulvia De Bonis není nic nemožné

Kontext

Šedesát způsobů, jak neříct menstruace

Magdalena Ordeltová

Kultura

Jak Krtek k propagandě přišel. Jakub Jansa v Benátkách varuje před zneužíváním kultury populisty

Miloš Hroch

Letošní český reprezentant na bienále sleduje naše srůstání s internetem i třídní rozdíly

Hudba

Spasí nás hudba, móda nebo film? Charli XCX ukazuje, co doopravdy znamená žít popkulturou

Pavel Turek

Britská zpěvačka na novém albu vidí vkus jako nejdůležitější vlastnost dneška

Literatura

Divočina i svatá věc

Pavel Turek

Čím vším je hudba pro Fvck_Kvlta? 

Jak vysoká je cena za strach a sebeklam

Hana Ulmanová

Kultura

VÝSTAVA TÝDNE: Udělat něco velikýho! Tuzemská ikona street artu Timo nechává nahlédnout do svého vnitřního pokoje

Jindřiška Bláhová

ALBUM TÝDNE: Když trendsettery dostihne realita. Tohle jsem dělal už včera, zpívají The Strokes

Pavel Turek

Jeden den v životě

Road trip

Jana Hegerová

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper