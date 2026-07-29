Američany možná čekají první skutečně zfalšované volby
Trump se bojí, že prohraje midterms - a dává najevo, že je schopen čehokoliv
Do podzimních „midterms“, neboli voleb do Kongresu v polovině prezidentského mandátu, zbývá necelých 100 dní. Kampaň jede v plném proudu, demokraté i republikáni zveřejňují svoje hlavní priority a zbývá vybrat poslední stranické kandidáty. Nad tím hlavním ale visí stále více otazníků. Bude prezident Donald Trump respektovat výsledek voleb, pokud jeho republikáni prohrají? A co všechno je ochoten, a hlavně schopen s tím případně udělat?
Největší hrozbou je Trump
„Každý Američan si zaslouží mít jistotu, že když odevzdá svůj hlas, bude tento hlas v systému přesně započítán, a právě proto je třeba zajistit bezpečnost tohoto systému. Systém, ve kterém podvody a zásahy nejsou jen obtížné, ale prakticky nemožné,“ oznámil před deseti dny americký prezident ve velkém televizním projevu k národu. S tímto sdělením by jistě nikdo, kdo věří v demokratický proces, nemohl nesouhlasit. Trump ale pokračoval: „Bohužel současný systém voleb tomuto standardu katastrofálně neodpovídá. Dnes večer oznamuji okamžité odtajnění a zveřejnění klíčových zpravodajských informací, které odhalují šokující slabiny naší volební infrastruktury.“
A jaké šokující zjištění chtěl prezident voličům sdělit? Svoje dávné, stále dokola opakované vyprávění, že prezidentské volby v roce 2020, které prohrál proti Joeu Bidenovi, byly zmanipulované. Novinkou v tomto opakování bylo, že místo předchozího (úředně vyvráceného) tvrzení o viníkovi v podobě zfalšovaného venezuelského softwaru v amerických volebních přístrojích nebo hordách hlasujících nelegálních migrantů tentokrát podle Trumpova výkladu volby v jeho neprospěch ovlivnila Čína, která získala data o voličích.
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