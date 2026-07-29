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29. 7. 20261 hodina 11 minut

A potřebují vůbec volební právo? Jak se Trumpova Amerika chová k ženám

Ženy XYZ se Silvií Lauder a Dominikou Perlínovou o problematickém vztahu amerického prezidenta vůči ženám.

Silvie Lauder
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Dominika Perlínová
Montpelier, Vermont, USA, 3 July, 2026. Pro US Constituion marchers during the 2026 July 4th parade (always held July 3) in Montpelier, VT, USA. John C. Lazenby/Alamy Live News Autor: John Lazenby / Alamy / Profimedia

Když se Donald Trump stal v roce 2016 poprvé prezidentem, nastoupil do čela USA politik s vysoce problematickým vztahem k ženám. To se záhy začalo projevovat v krocích, které měly dopad nejen na Američanky, ale kvůli omezení zahraniční pomoci i na ženy po celém světě. Jaké následky měla další rozhodnutí, například zrušení federálního práva na interrupce nebo politika namířená proti trans lidem? A jak vážně je nutné brát nově otevřenou debatu o tom, jestli americké ženy opravdu potřebují právo z nejzákladnějších, tedy volební? V nejnovějším vydání podcastu Ženy XYZ o tom diskutovaly redaktorky Respektu Silvie Lauder a Dominika Perlínová.

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