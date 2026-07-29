A potřebují vůbec volební právo? Jak se Trumpova Amerika chová k ženám
Ženy XYZ se Silvií Lauder a Dominikou Perlínovou o problematickém vztahu amerického prezidenta vůči ženám.
Když se Donald Trump stal v roce 2016 poprvé prezidentem, nastoupil do čela USA politik s vysoce problematickým vztahem k ženám. To se záhy začalo projevovat v krocích, které měly dopad nejen na Američanky, ale kvůli omezení zahraniční pomoci i na ženy po celém světě. Jaké následky měla další rozhodnutí, například zrušení federálního práva na interrupce nebo politika namířená proti trans lidem? A jak vážně je nutné brát nově otevřenou debatu o tom, jestli americké ženy opravdu potřebují právo z nejzákladnějších, tedy volební? V nejnovějším vydání podcastu Ženy XYZ o tom diskutovaly redaktorky Respektu Silvie Lauder a Dominika Perlínová.
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