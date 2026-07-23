23. 7. 202622 minut
Pomohou opět bratrům Tateovým vazby na vlivné politiky, nebo tentokrát před spravedlností neutečou?
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor se Silvií Lauder
Výtah Respektu: Bratři Andrew a Tristan Tateovi jsou po zadržení policií v Miami ve vazbě, přičemž zkraje příštího týdne je čeká soud. O vydání bratrů žádá Británie, a to kvůli podezření ze znásilnění, obchodování s lidmi i zveřejňování nevhodných snímků dětí. Vyšetřování ale Tateovi čelí vedle USA a Británie také v Rumunsku. Jakým novým obviněním hvězdy manosféry čelí? Proč se jich některé ženy, včetně expartnerky jednoho z nich, zastávají? Co bude s Tateovými dál? A jak je možné, že se jim tak dlouho daří unikat spravedlnosti? Ve čtvrteční epizodě shrnuje Silvie Lauder.
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