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Špatný Oto na špatném místě
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Obálka vydání 30/2026
30/2026 • 20.–26. 7. 2026

Špatný Oto na špatném místě

Jak se ministr Klempíř za půl roku proměnil z oblíbeného světáka v nepřítele české kultury

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Obálka vydání 29/2026
Ozempic je zázrak. Za jakou cenu?
13.–19. 7. 2026
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Špatný Oto na špatném místě
Špatný Oto na špatném místě
Proč by nebezpečná jízda Filipa Turka ve velkém černém SUV mohla znamenat jeho konec
Proč by nebezpečná jízda Filipa Turka ve velkém černém SUV mohla znamenat jeho konec
Odyssea podle Nolana je intimní velkofilm o mužské vině a ženském hněvu
Odyssea podle Nolana je intimní velkofilm o mužské vině a ženském hněvu

Editorial

Když se moc prořekne

Tomáš Brolík

Jak nám Foldyna, Okamura a Macinka dali nahlédnout do svých myslí

Anketa

Čím je pro vás Odysseus?

Respekt

(Ptali jsme se v souvislosti s uvedením nového filmu Christophera Nolana Odyssea.)

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Proč by nebezpečná jízda Filipa Turka ve velkém černém SUV mohla znamenat jeho konec

Filip Zelenka

Kariéra čestného prezidenta Motoristů je ve velkém ohrožení

Mistrovství světa ukázalo to nejlepší i nejhorší, co dnes fotbal nabízí

František Trojan

Letošní šampionát se neobešel bez politických tlaků, honby za ziskem i skvělého fotbalu

Fareed Zakaria: Američanům se bude po NATO brzy stýskat

Fareed Zakaria, The Washington Post

Trump chce po Evropanech samostatnost. Bohužel pro Spojené státy se mu to splní

V pasti pohlaví

Umělkyně z Altamiry

Silvie Lauder

Podle analýzy DNA mohly být autorkami pravěkých nástěnných maleb i ženy

Ranní postřeh

Petros Michopulos: Babiš v Ankaře prohrál 6:0, a proto musel spustit prezidentskou kampaň

Petros Michopulos

A ta bude tak ošklivá, jak jsme to v Česku ještě neviděli

Téma

Špatný Oto na špatném místě

František Trojan, Jan H. Vitvar, Kristýna Jelínková, Eva Soukeníková

Jak se ministr Klempíř za půl roku proměnil z oblíbeného světáka v nepřítele české kultury

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Okamura: Nejedu tam politicky, ale držet zpátky se nebudu. Šéf SPD míří na návštěvu Číny

Eva Soukeníková, Kristýna Jelínková

Oficiálně míří šéf sněmovny za turismem a byznysem, na pozadí se však řeší možná výměna údajných špionů

Babiš dává Okamurovi a Motoristům prostor pro politické divadlo. Ale skutečnou moc si ponechal

Kristýna Jelínková, Eva Soukeníková

ANO nepotřebuje vládnout samo. Má snové koaliční partnery

Piráti, Čižinský, Starostové, Láska... V liberální Praze bude přeplněno

František Trojan

Zabrání to koalici ANO a ODS, nebo jí to naopak umete cestu?

Na demonstraci proti Macinkovi zvedla ruku a Motorista ji obvinil z hajlování

Markéta Plíhalová

Filmařka odsouzená na sítích k smrti teď u soudu žádá odškodné za útok na svou pověst

Jak Česko vyrábí wimbledonské šampionky? Zásadní jsou motivovaní rodiče a tvrdá výchova

Petr Horký

Výprava do přerovského tenisového klubu, kde se zrodila hvězda Lindy Noskové

Zahraničí

Trump začal bojovat proti „komunistům“. Přesvědčí střední třídu, že skutečně existují?

Dominika Perlínová

Může nástup radikálního levicového křídla vzít demokratické straně rozhodující voliče v klíčových podzimních volbách?

Sedm lidí pod jednou střechou, tisíc korun na měsíc. Reportáž ze současné Kuby

Ed Augustin, foto: Lisette Poole González, The New York Times

NYT: Americká ropná blokáda prohloubila humanitární krizi a Kubánci musí opět spoléhat na tradiční solidaritu

Společnost

Drama a životní styl místo špíny. Jak se z F1 stala zábava pro mladší a ženské publikum

Silvie Lauder

Sázka na emoce a digitální komunikaci proměnila uzavřený chlapský motosport v masový popkulturní fenomén

Rozhovor

Z hořícího Českého Švýcarska jsme se nakonec poučili

Kateřina Mázdrová

S biologem Ondřejem Sedláčkem o tom, že shořelý les není špatný, o „požárovém dluhu“ i o kráse krajiny na rozježděném tankodromu

Film

Odyssea podle Nolana je intimní velkofilm o mužské vině a ženském hněvu

Jindřiška Bláhová

Britský mistr časových skládaček spojil spektákl a emoce, ve vyprávění však zůstal překvapivě krotký

Kultura

Na tohle si asi fakt vzpomenu, i když budu starý, říká hudebník Denis Bango po životním koncertu

Jana Močková, foto: Šimon Kern, Denník N

Slovenského muzikanta si kapela The Cure vybrala jako předskokana na festivalu Pohoda

Seriál týdne: Exprezident Barack Obama oslavil 250 let od založení Ameriky neurotickým přepisováním jejích dějin

Jindřiška Bláhová

Literatura

Než vznikla Evropa

Jakub Rákosník

Kde jsou kořeny naší současnosti a zažitých pravd

Krása, dril a zpět

Kateřina Čopjaková

Výstava týdne: Dobrodružství na krabici od droždí – výstava Čury Mury Fuk ukazuje suverénní talent malířky Dory Hlinkové

Jan H. Vitvar

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Jeden den v životě

Můj genius loci u budovy č. 34

Gustav Konečný

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper