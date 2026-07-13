Špatný Oto na špatném místě
Jak se ministr Klempíř za půl roku proměnil z oblíbeného světáka v nepřítele české kultury
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Proč by nebezpečná jízda Filipa Turka ve velkém černém SUV mohla znamenat jeho konec
Filip Zelenka
Kariéra čestného prezidenta Motoristů je ve velkém ohrožení
Mistrovství světa ukázalo to nejlepší i nejhorší, co dnes fotbal nabízí
František Trojan
Letošní šampionát se neobešel bez politických tlaků, honby za ziskem i skvělého fotbalu
Fareed Zakaria: Američanům se bude po NATO brzy stýskat
Fareed Zakaria, The Washington Post
Trump chce po Evropanech samostatnost. Bohužel pro Spojené státy se mu to splní
V pasti pohlaví
Ranní postřeh
Téma
Česko
Okamura: Nejedu tam politicky, ale držet zpátky se nebudu. Šéf SPD míří na návštěvu Číny
Eva Soukeníková, Kristýna Jelínková
Oficiálně míří šéf sněmovny za turismem a byznysem, na pozadí se však řeší možná výměna údajných špionů
Babiš dává Okamurovi a Motoristům prostor pro politické divadlo. Ale skutečnou moc si ponechal
Kristýna Jelínková, Eva Soukeníková
ANO nepotřebuje vládnout samo. Má snové koaliční partnery
Piráti, Čižinský, Starostové, Láska... V liberální Praze bude přeplněno
František Trojan
Zabrání to koalici ANO a ODS, nebo jí to naopak umete cestu?
Na demonstraci proti Macinkovi zvedla ruku a Motorista ji obvinil z hajlování
Markéta Plíhalová
Filmařka odsouzená na sítích k smrti teď u soudu žádá odškodné za útok na svou pověst
Jak Česko vyrábí wimbledonské šampionky? Zásadní jsou motivovaní rodiče a tvrdá výchova
Petr Horký
Výprava do přerovského tenisového klubu, kde se zrodila hvězda Lindy Noskové
Zahraničí
Trump začal bojovat proti „komunistům“. Přesvědčí střední třídu, že skutečně existují?
Dominika Perlínová
Může nástup radikálního levicového křídla vzít demokratické straně rozhodující voliče v klíčových podzimních volbách?
Sedm lidí pod jednou střechou, tisíc korun na měsíc. Reportáž ze současné Kuby
Ed Augustin, foto: Lisette Poole González, The New York Times
NYT: Americká ropná blokáda prohloubila humanitární krizi a Kubánci musí opět spoléhat na tradiční solidaritu
Společnost
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Film
Kultura
Na tohle si asi fakt vzpomenu, i když budu starý, říká hudebník Denis Bango po životním koncertu
Jana Močková, foto: Šimon Kern, Denník N
Slovenského muzikanta si kapela The Cure vybrala jako předskokana na festivalu Pohoda