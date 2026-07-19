Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Při výstupu na horu Lyskamm v Penninských Alpách zahynul po zásahu kamenem do hlavy český horolezec. Evropská unie a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů. V Děčíně se zvlnila měsíc stará, z tropického dřeva postavená lávka přes Labe za 120 milionů korun a město povolalo odborníky k přípravě reklamace. V industriálním areálu Dolní Vítkovice začal festival Colours of Ostrava. Z mého pohledu to byl diplomatický výprask, spojenci dali najevo, že Česko nepřistupuje k bezpečnostní situaci dostatečně odpovědně, přičemž česká delegace nedokázala na kritiku adekvátně reagovat a měla by si realisticky přiznat, že na summitu neoslnila, řekl médiím prezident republiky Petr Pavel po návratu ze schůzky představitelů zemí NATO v turecké Ankaře, kde Česko oproti zažitým zvyklostem místo hlavy státu reprezentovali premiér Andrej Babiš s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Nové kolo nekončící americko-íránské války spustilo opětovný růst cen ropy. Pro podezření z napadení manželky a dětí byl ze společného bytu v Děčíně na dva týdny vykázán poslanec vládního hnutí SPD a čestný člen ruského proputinovského motorkářského gangu Noční vlci Jaroslav Foldyna; policie současně zabavila Foldynovi jeho zbraně a zahájila prověřování, zda se nedopouštěl týrání a bití své rodiny dlouhodobě. Ve Valticích otevřeli interaktivní výstavu Kouzelná ptačí říše, kde si návštěvníci při příchodu vytočí na ruletě ptáčka, kterým se pak pro celý pobyt ve výstavních prostorách stanou. Plní pak různé úkoly třeba jako vrabec domácí, jdou prostě po jeho stopách, všechno je to ale hrou, zábavnou formou, popsala zážitek médiím šéfka tamního Centra volného času Petra Piharová. Po raných bramborách a chřestu začala v Polabí sklizeň cibule a mrkve. Úřad evropského veřejného žalobce pověřil české trestní orgány, aby vyšetřily tuzemské politiky a úředníky, kteří stále umožňují vyplácet evropské dotace koncernu Agrofert navzdory silnému podezření, že tuto firmu nadále vlastnicky ovládá premiér Andrej Babiš; v návaznosti na krok evropského úřadu vyzvala Pirátská strana zdejší státní zastupitelství, aby stejně prověřilo i Babišovo možné nelegální čerpání dotací národních. Celkově by se to dalo vyčíslit na zhruba 23,5 miliardy korun, přičemž šestnáct miliard z toho jsou veřejné zakázky a zbytek jsou dotace – u těch máme i české rozsudky, čili tam je to zřejmé, vysvětlil místopředseda České pirátské strany Martin Šmída veřejnoprávnímu rozhlasu, jaké zhruba částky z české státní kasy si Andrej Babiš od začátku platnosti zákona proti střetu zájmů v roce 2017 do svého podnikání přihrál. Ve snaze řešit veřejně vyslovené podezření premiéra Andreje Babiše, že „všichni kradou“, odhlasovala vládní většina zákon o povinnosti zdejších podnikatelů zpřístupnit elektronicky státu evidenci svých tržeb. Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a čestný prezident koaliční strany Motoristé sobě Filip Turek se ve svém terénním mercedesu snažil projet jednu z rušných křižovatek pražského centra rovně odbočovacím pruhem, přičemž smetl houkající zdravotnický vůz a vážně zranil jeho řidiče. „Období arogance, nekompetentnosti a chaosu,“ charakterizovala opoziční ODS půl roku vládnutí kabinetu Andreje Babiše. Klesl zájem občanů o dovolenou a tuzemské kempy i hotely ohlásily výdělečně slabší léto.
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