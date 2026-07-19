Kateřina Čopjaková

308napsaných článků
Pokud se lidé stanou bezchybnými, co je bude odlišovat od strojů?
V Berlíně žijící spisovatelka získala Cenu Evropské unie a hledá teď inspiraci v textech předků
Nová antologie namísto výchovy zprostředkovává prožitek poezie
Česko-slovenský tvůrce ovládl komiksové ceny Muriel s nejnovější inkarnací svého protagonisty Oskara Eda
Bez žen disentu by se historie sotva ubírala stejným směrem
šéfredaktor
zástupce šéfredaktora
vedoucí rubriky Komentáře
editor
editor webu
redaktorka vydání
vedoucí vydání