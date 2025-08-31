Vietnamská stopa v Berlíně
Německý komiksový tvůrce Mikael Ross má výjimečně citlivý přístup k sociálně závažným tématům, jež přetavuje v podmanivé příběhy. V jeho prvním česky vydaném komiksu Nehoda (2022) se náhle změní život mladíka s mentálním postižením, když jeho matka upadne do kómatu. Nově přeložený grafický román Nirvána je tady se zase odehrává uprostřed německo-vietnamské komunity. Nenuceně představovat životy těch na okraji se zdá být misí 41letého autora.
Sourozenci Dennis a Tâm nakupují na polském trhu, když na parkovišti narazí na dívku zamčenou v autě. Uzavřou s ní obchod a přes střešní okénko jí prodají sekáček na maso. Nad podivností situace se nepozastaví. Vyrůstali v rodině, kde vždycky může nastat čas na dobrý obchod, a coby potomci migrantů jsou naučeni nemíchat se do cizích věcí. Tehdy ještě netuší, že se právě namočili do obchodu s lidmi a tyhle prázdniny na sídlišti v Berlíně budou jako žádné jiné. Poloprázdné město, přátelství a kolo (tady i kolečkové brusle) jsou osvědčené přísady iniciačních dobrodružství. Věděl to Stephen King, tvůrci Stranger Things a ví to i Ross, který se navíc posunul od skicovité něžné kresby v plné barevnosti k černobílé dynamice mangy, čímž komiks přiblížil současné estetice.
To, co naopak zůstává, je důkladnost. I Nirvána staví na rešerších, obsahuje odkazy na buddhismus, citace vietnamské poezie i dialogy ve vietnamštině. Znalost prostředí, kterou autor pravděpodobně čerpal přímo z tamní komunity, proniká hlavně do rodinných scén a humoru. Zrcadlí se tu třeba jazykové a kulturní rozdíly mezi příchozími z Vietnamu a první generací narozenou už v Německu. Dennis může zapalovat tyčinky na domácím oltáři předků, ale také poslouchat metal a prohlašovat se za satanistu, pokud přísná máma není poblíž.
Autorovi se daří být komplexní a nevyhýbat se temným stránkám migrace, ale zároveň nepodlehnout stereotypům. Tâm se rozhodne unesené Hoa Binh pomoct nehledě na rodinné zásady, ale drobná dívka sotva může přemoci převaděčskou mafii. Jestliže příběh přece jen někdy působí lehce neuvěřitelně v tom, co děti při honičkách s gangstery zvládají, pak v rozuzlení je až překvapivě realistický: Hoa Binh se rozhodne obětovat individuální štěstí rodině ve Vietnamu, která by za její „neposlušnost“ pykala. Nejen koncem se tak komiks řadí k těm titulům pro mládež, které si užijí plně i dospělí. Ross v rozhovoru řekl, že klasický román je pro něj svatyní, ale psát neumí a myslí mu to v obrazech. Dodejme, že v obrazech mnohovrstevnatých a celistvých, které si s literaturou nezadají.
