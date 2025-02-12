Pochválit Husáka, zanadávat si na Ukrajinu… Tohle nám má stačit?
Pokud chceme udržet skvělé vztahy se Slovenskem, nesmí to moderovat Tomio Okamura
Klement Gottwald jezdil do Moskvy, aby – jak to na rovinu ohlásil v prvorepublikovém parlamentu – se tam naučil zakroutit svým politickým soupeřům krkem. Tomio Okamura jede na Slovensko proto, aby si poslechl, jak postavit opozici do latě. Lidé kolem slovenského premiéra Roberta Fica jsou v tom totiž skutečně dobří, jak dokázali třeba loni v září, kdy z pomsty za účast na běžných protivládních protestech sebrali opozičním stranám jediného místopředsedu parlamentu, kterého slovenská opozice podle více než třicetileté tradice držela i za Mečiara.
Jiné vysvětlení, než že chtějí v klidu probrat postup proti svým kritikům, tady být nemůže, protože Tomio Okamura (SPD) a předseda zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) odmítli přibrat do delegace kohokoli z opozice včetně jediného místopředsedy z řad jiných než nově koaličních stran – Jana Skopečka z ODS.
Okamura Skopečkovi vysvětlil, že byl do vedení sněmovny zvolen příliš pozdě – „pouhé“ dva týdny před cestou do Bratislavy a podle slovenské strany se prý další účastník do jednacího sálu prostě nevejde. Mluvčí Slovenské národní rady Veronika Piatková však Respektu sdělila, že slovenská strana žádný „pokyn ohledně snížení počtu členů české delegace v žádném případě nevydala“.
Sám Skopeček je přesvědčen, že jde o jasnou výmluvu, k níž Okamura s Vondráčkem přidali i průhledný pokus o Skopečkovo ztrapnění. Při hlasování o cestě organizačního výboru totiž místopředseda zastupující ODS napoprvé prošel, Radek Vondráček se pak však přihlásil, že pro Skopečka hlasoval omylem, a vynutil si opakované hlasování, které mu vystavilo stopku.
